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OPPO Find N5「搶佔最薄」　摺疊機身8.93mm創紀錄

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO 21日發表全新 Find N5摺疊機，以「極致輕薄機身」做為號召，摺疊時僅有8.93mm、重量219g，搭載七核心版本的高通 Snapdragon 8 Elite 旗艦行動平台，同時使用最大尺寸內螢幕、領先同級的電池續航等，目前僅有16GB+512版本，售價則來到2,499新幣（約台幣6.2萬），將與iPhone 16e一樣，28日正式開賣，但目前台灣尚未上市。

▼OPPO 21發表全新 Find N5摺疊機。（圖／OPPO提供）

▲▼ OPPO FIND N5 。（圖／OPPO 提供）

OPPO Find N5僅8.93毫米厚、229克重
 摺疊狀態下，Find N5是全球最薄的書本式摺疊機，8.93mm厚度、229g的輕量甚至媲美直板機的輕巧機身。在精巧外觀下，Find N5也是全球首款支援 IPX9 等級的摺疊機，除了具備 IPX8 防水性能，還可承受高溫高壓水柱衝擊。整體機身結構也進一步強化，以7000 系列鋁合金複合材料製成，使強度提升30%；並搭載超耐用的奈米微晶玻璃，讓螢幕抗摔性提升20%。

Find N5的鈦合金彎曲鉸鏈在體積縮小26%的情況下，堅固性提升36%
 經過全面改良結構與升級材料，Find N5的鈦合金彎曲鉸鏈比上一代小 26%，但堅固性提升36%。鉸鏈外殼、以及連接鉸鏈與螢幕的翼板均採用5級鈦合金製成，並透過3D列印滿足對形狀的精細化要求。鉸鏈承重零件則使用OPPO專門訂製的超高強度鋼，擁有業界領先的2000 MPa抗壓強度，確保長時間使用依然堅固。此外，Find N5也通過TÜV 萊茵摺疊無憂認證，經過極端環境測試，讓使用更為安心。

▲▼ OPPO FIND N5 。（圖／OPPO 提供）


展開時，Find N5擁有8.12吋內螢幕，為所有書本式摺疊手機中最大尺寸；摺疊時，6.62吋的20.7:9外螢幕提供寬廣而熟悉的比例。Find N5 也是業界首款獲得TÜV萊茵無感摺痕認證的手機，憑藉領先同級的淺且窄的摺痕。此外，Find N5的螢幕由9層精密材料組成多重防護，包含業界領先0.1毫米超薄不鏽鋼、UTG超薄玻璃、訂製的抗震彈性材料製成的頂層薄膜，使整體抗衝擊性提高70%。

Find N5內外螢幕顯示也同樣出色；擁有超過400 PPI解析度，搭配流暢的1-120Hz更新率，在顯示HDR內容時，峰值亮度可達2000尼特以上，讓畫面更生動出色，且支援2160Hz PWM調光，可有效減少螢幕閃爍造成的疲勞。
媲美直板旗艦 摺疊機最強續航、性能、攝影

Find N5 擁有市面上摺疊機中的最強續航，搭載的5600mAh雙電池組，採用OPPO矽碳電池，因而實現在大容量下仍維持超薄電池尺寸；充電部分配備 80W SUPERVOOCTM 有線和 50W AIRVOOCTM 無線閃充，提供超越其他摺疊甚至直板機的長效續航與充電效率。作為首款搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite的摺疊機，Find N5 擁有卓越性能、AI 計算能力與高效能表現。其中，Hexagon NPU使AI 性能提升45%，而第二代 3nm 架構則進一步使續航更持久。

▲▼ oppo n5 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Find N5的影像規格更可媲美直板旗艦機，搭載哈蘇Hasselblad影像系統，並在超薄機身下搭載50MP OIS潛望式鏡頭，提供70mm等效焦距，且支援微距拍攝，可距焦在離鏡頭10公分的物體上。此外，Hasselblad人像模式結合專業攝影師愛用的70mm焦段，輕鬆拍攝出驚豔且自然的肖像，讓每一張照片充滿深度和細節。

在大螢幕下，Find N5可做到無邊應用顯示，實現三個應用程式的全螢幕多工處理；也可同時開啟兩個應用程式的雙應用分割畫面，省去來回切換的麻煩。

在軟體上，搭載Android 15系統，將提供五年安全更新，並搭載ColorOS 15介面，帶來OPPO最新AI功能，全面提升使用體驗與使用效能。在生產力上，全新AI搜尋功能，可依據用戶指令在無數檔案中找出最佳結果；螢幕翻譯與口譯功能、加上支援便捷的esim，讓外出旅行更為便利，打破語言障礙；而AI通話摘要、AI錄音摘要、AI筆記助理等功能，可智慧摘要談話重點，再透過筆記助理重組、擴寫或縮寫內容。在影像上，可透過AI消除畫面中的雜物、反光、眩光，還能增強畫面解析度、並修復模糊照。
 

關鍵字：OPPO

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