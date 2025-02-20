《楓之谷2》韓版5月終止營運　十年時光官方：已難提供滿意內容

記者楊智仁／綜合報導

《楓之谷 2》 ( 메이플스토리 2 ) 於 2015 年 7 月正式上線，由 Nexon 公司所開發是《新楓之谷》的續作，採用與前作不同的 3D 視角。不過官方在稍早公布《楓之谷 2》將於 5 月在韓國終止服務，10 年營運也即將畫下句點。

▼《楓之谷 2》即將終止服務 。（圖／翻攝自官網）

相較於原作《楓之谷》至今仍與 《地下城與勇士（DNF）》及《FIFA Online》系列一同支撐 Nexon 的營收，《楓之谷 2》未能複製前作的成功，遊戲上市初期，畫面表現未達預期，加上內容不足導致市場反應相對冷淡，早在 2022 年 Nexon 便已結束《楓之谷 2》中國伺服器，當時外界就已預測韓國伺服器的終止只是時間問題。

官方於 2 月 20 日發出公告「親愛的《楓之谷 2》玩家們，衷心感謝大家一直以來的熱愛與支持，如今，我們不得不帶來令人遺憾的消息，《楓之谷 2》將於 2025 年 5 月 29 日正式結束服務，自 2015 年 7 月 7 日正式上線以來，這將近十年時光裡，因為玩家的支持與熱愛才得以營運至今，然而，我們已難以提供令人滿意的更新內容，經過深思熟慮後，不得不做出這個艱難的決定。」