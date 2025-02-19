劇場版「鬼滅之刃 無限城篇」3月曝新情報　劍士集結活動超滿

記者楊智仁／綜合報導

無數動漫粉絲引頸期盼『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』將以三部曲形式製作，距離詳細情報解禁的時間即將到來，官方稍早公告『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』上映日期將於 3 月 1 日（六）19:00 公布，消息一出馬上登上日本推特熱搜關鍵字第一。

▼「鬼滅之刃」無限城篇將發表新情報。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

同一時間，官方還將舉辦特別節目 「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 隊士集結會」，3 月 1 日在 Aniplex 官方 YouTube 頻道免費直播，開幕儀式由「花江夏樹、鬼頭明里、下野紘、松岡禎丞」揭開活動序幕，同時迷你隊士們現身東京池袋，與粉絲們近距離互動 ( 部分活動進行現場直播 )，另外還有「下野紘（善逸）× 松岡禎丞（伊之助） 修行挑戰第二彈」，挑戰 1000 碗「蕎麥麵大胃王比賽」，這是一場特別錄製的修行企劃，兩位聲優帶領隊士們一起挑戰極限。

除了上述活動外，官方舉辦「鬼滅知識挑戰賽」，參加者皆可獲得精美紀念禮品；「隊士精選動畫回顧」聲優將挑選他們心目中最經典的動畫劇情，限時免費直播。緊接著就是最受到矚目，晚間 19:00 重大發表『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』上映日期公開，更多詳細時程可以至官網查詢