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電競奧運2027舉辦！今年先啟動征途賽...王子：沙國準備好了

記者楊智仁／綜合報導

首屆「奧林匹克電競運動會（Olympic Esports Games）」，這項同時具有電競界與奧林匹克運動歷史意義的里程碑式賽事，將於 2027 年在沙烏地阿拉伯利雅德舉行。官方宣布，這項盛事首場「電競奧林匹克征途賽」將於 2025 年正式啟動，開啟通往電競奧運的道路。

▼首屆「奧林匹克電競運動會」。（圖／翻攝自@iocmedia）▲▼電競奧運。（圖／@iocmedia）

國際奧林匹克委員會（IOC）去年 7 月會議上正式決議創辦奧林匹克電競運動會，為全球電競發展寫下歷史性的一頁。為籌辦這場賽事，IOC 正式與沙烏地奧林匹克暨帕運委員會（SOPC） 合作，並確立雙方長期夥伴關係。這次合作框架下，電競世界盃基金會（Esports World Cup Foundation，EWCF） 獲選為首屆奧林匹克電競運動會的創始夥伴（Founding Partner），致力於透過電競與傳統體育的結合，為各國選手與隊伍提供更廣泛的競技機會。

這次奧林匹克電競運動會合作事宜，成為沙烏地阿拉伯王儲兼首相 穆罕默德·本·薩勒曼（HRH Mohammed bin Salman Al Saud）、IOC 主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach） 以及 SOPC 主席兼沙國體育部長阿卜杜勒阿齊茲·本·圖爾基·阿爾費薩爾王子（HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal） 於上周日在利雅德交流的重要議題。IOC 主席托馬斯·巴赫表示：「我們已經確立了一條清晰的發展路線，奧林匹克電競運動會即將成為現實。這也進一步證明了 IOC 與 SOPC 之間在各個領域的緊密合作關係。」

阿卜杜勒阿齊茲·本·圖爾基·阿爾費薩爾王子則補充，「今天，我們正式確立奧林匹克電競運動會的發展藍圖，並訂定具體的時間表。電競奧運的旅程將於 2025 年正式啟動，與 IOC 攜手合作，我們擁有前所未有的動力與共識，現在的重點就是確保賽事成功舉辦，沙烏地阿拉伯已準備好迎接全球電競選手。」

關鍵字：電競

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