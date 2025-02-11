《吉伊卡哇》手遊上線倒數...事前登陸破百萬！LINE貼圖免費領

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前株式會社 Applibot 也宣布推出系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》受到粉絲期待，經過幾次延期後，如今遊戲終於確認會在 3 月下旬推出。

▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

由日本繪師ナガノ所繪製《吉伊卡哇》可說是近年討論度最高的角色，而這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種玩法，玩家可以在遊戲中進行討伐、拔草、收集食譜進行料理等，主視覺及宣傳影片中吉伊卡哇們穿著遊戲原創的服裝亮相相當療癒。

《吉伊卡哇 Pocket》去年 9 月就開始事前登錄活動，伴隨人氣越來越高，事前登錄人數早早就突破 100 萬，官方也表示會贈送「吉伊卡哇 Pocket 原創 LINE 貼圖」，所有下載《吉伊卡哇 Pocket》的玩家皆可免費獲得，貼圖動態效果會在日後公開。相信 3 月遊戲正式推出時，又將掀起一陣《吉伊卡哇》風潮。