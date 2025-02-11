日網瘋開箱「等身沙奈朵」！黑絲、女僕裝扮寶可夢婆到不行

記者楊智仁／綜合報導
日本寶可夢中心總是會推出各種創意商品，先前「PSYCHO CYBER」周邊系列線上商店於 2 月 6 日獨家販售「等身大沙奈朵」娃娃，開賣不到沒多久就被秒殺，如今商品陸續到貨，不少網友開始在推特上曬出超婆的「沙奈朵」。
▼日網瘋開箱「等身沙奈朵」。（圖／翻攝自推特）
沙奈朵是超能力屬性／妖精屬性寶可夢，捲曲髮型、純白裝束、飄浮空中宛如美麗淑女，根據官方設定，沙奈朵有著預知未來能力，會保護自己所信任和心意相通的訓練家，為守護敬愛主人而不惜賭上性命的決心。這次寶可夢中心所推出的「等身大沙奈朵」身高 160 公分、5 公斤，手腳的角度皆可自由調整，售價 49,500 日圓 ( 10,691 台幣 ) 開賣短短 3 分鐘就被秒殺。
等身大サーナイトと等身大ミミッキュ???????? pic.twitter.com/cpXkxR91Jc— ナツナマ？???? (@potenmu_kawaii) February 9, 2025
サーナイトにとりあえずで浦の星の制服着せてみたけど胸の角が干渉するから着れる服が限られそう pic.twitter.com/RSBdgkS2C1— 王流-オウル- (@Owl_ShrineBook) February 9, 2025
隨著商品開始出貨，近期許多訓練家們開始曬出「沙奈朵」照片，由於手腳可以自由調整，沙奈朵優雅地坐在椅子上，在床上慵懶地翹腳、躺著陪睡，還有人幫寶可夢換上《Love Live! Sunshine!!》浦之星女子學院的制服、女僕裝、黑絲襪...，資訊量相當龐大，大家可以到推特查看更多關於「沙奈朵」的貼文。
ロングスカートメイドのサーナイト可愛すぎ— しなちく＠旅するメイドとまおう (@sinatiku8810) February 10, 2025
強制的に胸の突起でデカパイになる pic.twitter.com/MlVUOzWUfp
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