ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日網瘋開箱「等身沙奈朵」！黑絲、女僕裝扮寶可夢婆到不行

記者楊智仁／綜合報導

日本寶可夢中心總是會推出各種創意商品，先前「PSYCHO CYBER」周邊系列線上商店於 2 月 6 日獨家販售「等身大沙奈朵」娃娃，開賣不到沒多久就被秒殺，如今商品陸續到貨，不少網友開始在推特上曬出超婆的「沙奈朵」。

▼日網瘋開箱「等身沙奈朵」。（圖／翻攝自推特）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

沙奈朵是超能力屬性／妖精屬性寶可夢，捲曲髮型、純白裝束、飄浮空中宛如美麗淑女，根據官方設定，沙奈朵有著預知未來能力，會保護自己所信任和心意相通的訓練家，為守護敬愛主人而不惜賭上性命的決心。這次寶可夢中心所推出的「等身大沙奈朵」身高 160 公分、5  公斤，手腳的角度皆可自由調整，售價 49,500 日圓 ( 10,691 台幣 ) 開賣短短 3 分鐘就被秒殺。

隨著商品開始出貨，近期許多訓練家們開始曬出「沙奈朵」照片，由於手腳可以自由調整，沙奈朵優雅地坐在椅子上，在床上慵懶地翹腳、躺著陪睡，還有人幫寶可夢換上《Love Live! Sunshine!!》浦之星女子學院的制服、女僕裝、黑絲襪...，資訊量相當龐大，大家可以到推特查看更多關於「沙奈朵」的貼文。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

推薦閱讀

《吉伊卡哇》手遊上線倒數...事前登陸破百萬！LINE貼圖免費領

阿嬤來台灣！《葬送的芙莉蓮》官方嘗古早味早餐、寒流吃仙草冰

《決勝時刻》玩家失言違規　官方「暫時性懲處」禁言24488天

日網瘋開箱「等身沙奈朵」！黑絲、女僕裝扮寶可夢婆到不行

最婆寶可夢沙奈朵實體化　網友「幸福開箱」引發胡思亂想

30年回憶殺《亂馬1／2》聲優訪台　化身小茜清唱片尾曲粉絲嗨

寒流不減熱情！動漫節進場人數破48萬塞爆會場...創2.5億商機

日沖繩景點超夢幻神似RPG場景　網笑：塔裡感覺有強力Boss

《英雄聯盟》移除免費寶箱「為永續經營」　玩家：想要錢就說

劇場版《進擊的巨人》全台票房破億！4DX將上映網嗨：地鳴踩我

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

PSN大當機！全球玩家傻眼　官方宣布「補償方案」出爐

30年回憶殺《亂馬1／2》聲優訪台

劇場版《進擊的巨人》全台票房破億

《英雄聯盟》移除免費寶箱

日網瘋開箱「等身沙奈朵」

最婆寶可夢沙奈朵實體化

《決勝時刻》玩家失言違規

《吉伊卡哇》手遊上線倒數

《葬送的芙莉蓮》官方來台吃道地早餐

日沖繩景點超夢幻神似RPG場景

最新新聞

《吉伊卡哇》手遊上線倒數

《葬送的芙莉蓮》官方來台吃道地早餐

《決勝時刻》玩家失言違規

日網瘋開箱「等身沙奈朵」

最婆寶可夢沙奈朵實體化

30年回憶殺《亂馬1／2》聲優訪台

動漫節進場人數破48萬塞爆會場

日沖繩景點超夢幻神似RPG場景

《英雄聯盟》移除免費寶箱

劇場版《進擊的巨人》全台票房破億

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366