日網瘋開箱「等身沙奈朵」！黑絲、女僕裝扮寶可夢婆到不行

記者楊智仁／綜合報導

日本寶可夢中心總是會推出各種創意商品，先前「PSYCHO CYBER」周邊系列線上商店於 2 月 6 日獨家販售「等身大沙奈朵」娃娃，開賣不到沒多久就被秒殺，如今商品陸續到貨，不少網友開始在推特上曬出超婆的「沙奈朵」。

▼日網瘋開箱「等身沙奈朵」。（圖／翻攝自推特）

沙奈朵是超能力屬性／妖精屬性寶可夢，捲曲髮型、純白裝束、飄浮空中宛如美麗淑女，根據官方設定，沙奈朵有著預知未來能力，會保護自己所信任和心意相通的訓練家，為守護敬愛主人而不惜賭上性命的決心。這次寶可夢中心所推出的「等身大沙奈朵」身高 160 公分、5 公斤，手腳的角度皆可自由調整，售價 49,500 日圓 ( 10,691 台幣 ) 開賣短短 3 分鐘就被秒殺。

隨著商品開始出貨，近期許多訓練家們開始曬出「沙奈朵」照片，由於手腳可以自由調整，沙奈朵優雅地坐在椅子上，在床上慵懶地翹腳、躺著陪睡，還有人幫寶可夢換上《Love Live! Sunshine!!》浦之星女子學院的制服、女僕裝、黑絲襪...，資訊量相當龐大，大家可以到推特查看更多關於「沙奈朵」的貼文。