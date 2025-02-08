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不畏9度低溫...《Ave Mujica》聲優活動開始前粉絲塞爆會場

記者楊智仁／台北報導

說起 2025 年人氣新番《BanG Dream! Ave Mujica》絕對榜上有名，延續之前《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》高討論度，年初首集放送就因為太多人觀看導致動畫瘋一度伺服器當機。如今《Ave Mujica》旋風也席捲動漫節，現場不僅有 Bushiroad 展區，聲優訪談活動也在今天 ( 2/8 ) 正式舉行。

▲▼母雞卡。（圖／記者楊智仁攝）

作為今年話題番《Ave Mujica》的反轉劇情和快節奏，今年依舊為粉絲們帶來精采故事及滿滿梗圖，Bushiroad 展區也設計相當用心，展示 Ave Mujica 在現場演出中實際穿著的服裝，還有相關看板、人物立牌以及限定商品。受到矚目的聲優談話活動於 16:30 在 B 舞台正式登場，分別邀請飾演三角初華的「佐々木李子」、若葉睦「渡瀨結月」來到現場與大家互動。

▲▼母雞卡。（圖／記者楊智仁攝）▲▼母雞卡。（圖／記者楊智仁攝）▲▼母雞卡。（圖／記者楊智仁攝）

《Ave Mujica》聲優活動為半開放式，粉絲們於舞台後方也能遠遠看到聲優們身影，就算周六氣溫非常低南港只有 9 度，不過還是有大批群眾早早來排隊為了一睹偶像風采，以下為記者於下午 16 點活動開始前 30 分鐘所拍攝照片，現場人山人海難以通行，更多詳細內容《ETtoday 遊戲雲》也會持續追蹤。

▲▼母雞卡。（圖／記者楊智仁攝）

關鍵字：Ave Mujica

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