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初代上市曾被狂轉賣...任天堂社長：Switch2提前準備充足庫存

記者楊智仁／綜合報導

任天堂社長「古川俊太郎」於 2 月 4 日表示，計劃於 2025 年推出新款遊戲機 「Nintendo Switch 2」將確保充足生產數量以滿足市場需求。現行 Switch 剛上市時因供貨不足導致轉售現象頻繁，讓許多玩家感到不滿，而 Switch 2 則計劃提前準備充足庫存，以確保上市後能順利開局，避免重蹈覆轍。

▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）▲▼任天堂 Switch 2 受到矚目。（圖／翻攝自任天堂）

任天堂於 1 月 16 日 宣布，新一代遊戲機 「Switch 2」 將於 2025 年內 發售。古川社長在 2 月 4 日線上記者會中表示，「我們將根據過往經驗，採取適當措施來應對轉售等問題，目前正積極準備中。」關於 Switch 2 售價與規格，將於 4 月 2 日 官方直播節目「Nintendo Direct」 中公佈，此外，任天堂計畫於 4 月至 6 月日本、韓國、歐美等地舉辦 Switch 2 體驗活動，市場普遍預測，該主機可能會在體驗活動結束後的 7 月左右上市。

東洋證券分析師安田秀樹預測，Switch 2 發售後 3 個月內將售出 600 萬台、UBS 證券分析師翟翌佳則預測 800 萬台。相較之下，2017 年 3 月 3 日 發售的 Switch 在 4 個月內售出 470 萬台，Switch 2 的銷售預測約為 Switch 的 2 倍。美國市場研究公司 DFC Intelligence 預測，到 2028 年底 Switch 2 的累計銷量將達到 8000 萬台。

多家國外媒體報導，2024 年 12 月初，供應商已向越南的 EMS（電子製造服務） 工廠出貨 Switch 2 零件，有分析認為，這表示任天堂可能在距離發售約半年前（2024 年底）就已經開始量產，市場預測任天堂將在發售前準備數百萬台庫存，以確保供應充足。

關鍵字：Switch2

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