《最後生還者2》影集艾比遭批「不夠壯」　總監救援網不買單：鬼扯蛋

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼旗下「真10/10」神作《最後生還者2》影集將在4月正式上線，儘管在日前CES公開相關消息被台下觀眾噓聲回應，但總監尼爾·德魯克曼（Neil Druckmann）仍無所畏懼，在近期接受外媒專訪時，針對「選角讓粉絲失望」（指艾比的演員不夠壯），他也回應，「其實我們不太在乎身體是否跟腳色一模一樣，主要是希望能捕捉到角色本質」，此話一出再度引起粉絲議論。

▼最後生還者2》第二季影集選角遭到玩家批評「跟原作完全沒有相同之處」。（圖／翻攝自Kaitlyn Dever IG、遊戲畫面）



根據外媒報導，尼爾（頑皮狗工作室總監）針對網友批評艾比的選角凱特琳（Kaitlyn Dever）沒有像遊戲中的「金剛芭比」一樣，全身充滿肌肉，感覺一拳就可以槌死人，他表示，「團隊注重表演勝過一切，並不在乎眉毛、身體、鼻子等是否看起來跟遊戲的角色一樣，更希望這些演員可以捕捉到角色特質」，同時強調，「我們找不到比凱特琳更適合的人選」。此外，尼爾也補充，在影集中更重視「戲劇性」，並不是沒有動作場面，但相較於這些，演技的考量成分佔比較大佔比。

其實，在第一季選角時艾莉的角色就遭到質疑，儘管伊莎貝拉·梅·拉姆齊（Isabella May Ramsey）在其他作品中非常成功、展現出精湛演技，但跟原作中瘦小的模樣幾乎沒有雷同，但最後拉姆齊仍然用演技證明一切，《最後生還者》第一季影集獲得空前成功。

但其實玩家根本不在乎第二季的內容為何，對於玩家來說，遊戲本來就只有一代，第二代就是工作室「政確」的作品，那一桿下去早就打掉玩家對於遊戲的信賴，都紛紛直喊，「好了啦，第二季原創內容隨便你演」、「我以為只有第一季」、「好想看『喬爾』那一段要怎樣演」、「隨便你們鬼扯蛋，我只認第一部」