索尼CES裝傻問「期待最後生還者第二季嗎？」　台下秒酸：沒有！

記者蘇晟彥／綜合報導

索尼（Sony）在2025 CES上公開各項IP影集化的消息，同時頑皮狗工作室負責人 Neil Druckmann 也趁機宣布「最後生還者 第二季」（The Last Of Us）將在HBO上映的消息，但當Neil問起「你們一定有人期待第二季時」，台下觀眾馬上吐槽「絕對沒有！（Nope）」，現場氣氛尷尬，聊天室也毫不留情直酸，「讓我們看看索尼怎樣改編經典片段不讓人生氣」

▼索尼在CES上由頑皮狗工作室負責人宣布「最後生還者 第二季」相關訊息，卻遭台下觀眾無情開酸。（圖／翻攝自Sony YouTube頻道）



索尼在本次發表會中公布許多消息，其中在第一季獲得好評的《最後生還者》也有第二季相關消息，由頑皮狗工作室負責人Neil宣布將繼續與 HBO合作。但明明知道第二季的評價，Neil開頭就問，「我知道很多人都很期待第二季的消息」，台下觀眾秒開酸大喊「Nope！」，讓他一臉尷尬只能說，「謝了老哥」

而在直播當下，不少網友也針對《最後生還者》第二季相關消息給出劇烈負評直說，「什麼時候寫了第二季劇本?」、「我看你怎麼重現『經典』」、「希望可以跟《星鳴特攻》一樣好成績」、「第一季很棒，第二季就先不用了感恩～」