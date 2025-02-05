「動漫節、FF44、CWT69」大活動全在本周　逢補班周日恐爆人潮

記者楊智仁／綜合報導

才剛過完年，2 月第一個禮拜對民眾來說是相當忙碌的一周，包含「台北國際書展、台北國際動漫節、FF44 開拓動漫祭、CWT69 同人誌販售會」都在同一周接力登場，四大活動撞好撞滿，不僅如此，往年周休二日都是人潮最多的時候，但因為禮拜六剛好要補班，所以人潮有可能都擠在禮拜天，如果想要每個活動都跑透透的話，這次難度可說是比往年又提升不少。

▼多項活動本周盛大開跑。（圖／記者楊智仁攝）

【2025 台北國際書展】

台北國際書展從 2 月 4 日至 9 日於台北世貿一館熱鬧開展，為期 6 天出版社與愛書人的閱讀嘉年華會，今年書展可欣賞義大利主題國館、走進童話奇遇記、獨享數位主題館卡爾維諾與AI真人作家協作的樂趣，飽覽各式童書及綜合圖書。

【第 13 屆台北國際動漫節】

台北國際動漫節是屬於動漫迷寒假最大盛會，今年 2 月 6 日 - 10 日在南港展覽館一館盛大舉行，除了眾多 ACG 相關周邊、限定展品供粉絲選擇外，還會有許多日本聲優、歌手來到台灣共襄盛舉帶來簽名會等精彩活動。

【FF44 開拓動漫祭】

FF44 開拓動漫祭將在 2 月 7 日 - 9 日於花博爭豔館熱鬧登場，動漫創作盛宴，會場連續三天每日千餘同人社團、Cosplayer 齊聚與同好相見，知名動漫廠商參展、日本人氣歌手像遠藤正明、鈴木このみ​​​也會到場演出。

【CWT69 同人誌販售會】

CWT-69《台北場》將於 2 月 8 - 9 日在國立臺灣大學綜合體育館亮相，臺灣具代表性的同人誌即賣會的重要活動之一，參與同人社團的作品多為女性向，與開拓動漫祭系列活動為粉絲們帶來更多選擇。