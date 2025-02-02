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任天堂日本eShop禁海外信用卡　官方曝原因：防止不正當使用

記者楊智仁／綜合報導

日本任天堂擁有許多暢銷遊戲，不過官方於過年期間宣布宣布，2025 年 3 月 25 日起，停止日本國內服務的「Nintendo eShop」與「My Nintendo Store」接受海外發行的信用卡及海外註冊的 PayPal 帳戶付款。

▼任天堂日本eShop禁海外信用卡。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

「Nintendo eShop」是 Nintendo Switch 平台上的數位商店，玩家可在此購買下載版遊戲等內容，而「My Nintendo Store」則是任天堂的官方線上購物網站。對於此次措施，任天堂表示是「基於防止不正當使用的考量」，外界則普遍認為這與先前公佈的 Nintendo Switch 2 轉賣（黃牛）對策有關。

任天堂進一步公告，「今後請使用在日本發行的信用卡等其他支付方式。我們對此為顧客帶來的不便深表歉意，並懇請理解。」此公告發布後在社群媒體上引發熱議，日本網友們認為除了是防止之後的 Switch 2 的轉賣與囤貨之外，也可能是配合日本政府因應線上盜刷問題，要求網路商店業者，4 月起必須在信用卡交易時實施生物辨識等額外的本人確認措施。

關鍵字：任天堂

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