獨立遊戲《百劍討妖傳綺譚》上市日公開　30秒角色主題曲搶先聽

記者蘇晟彥／台北報導

由台灣獨立遊戲團隊 7QUARK 開發的和風動作RPG《百劍討妖傳綺譚》確定將在 4月 24日正式發售，角色主題曲由日本知名聲優群日笠陽子、竹達彩奈、小山力獻唱，遊戲將在各大平台上市，同時開放「一般版」與「限定版」預購。

《百劍討妖傳綺譚》是一款融合 Roguelite 機制的和風動作 RPG。故事背景設定於妖魔橫行的日本江戶時代，敘述妖怪之王「九尾狐」襲擊人間，導致數百年來人與妖共存的和平瓦解，世界陷入混亂。玩家將扮演忍者少女「時雨」、地獄鬼差「沙羅」、妖怪武士「竹虎」三名主角，操使各自專屬的武器──妖刀、雙刀與和弓，在一次次生死輪迴中迎戰各路魑魅魍魎。

2024年，《百劍討妖傳綺譚》遭遇團隊內外各種方面困難，開發並不順利，為避免專案胎死腹中，除團隊製作人與開發工作人員同舟共濟面對困難，亦決定年末於 Kickstarter 緊急發起募資，為最終開發階段籌措資金，所幸以 152% 的達成率圓滿成功，避免了功虧一簣的悲慘結局。其中，主角之一「竹虎」的角色方案包迅速完售，最終共加開了300個認購名額，「不獸控制」成為社群熱議話題。

團隊與發行商 GSE 在經過審慎評估後，共同決定將《百劍討妖傳綺譚》發售日定檔於2025年 4月24日。目前 Nintendo Switch、PS4 和 PS5 的實體盒裝「一般版」與「限定版」現正於各大電玩通路開放預購，Steam 商店頁面也開放玩家加入願望清單。

為迎接遊戲即將上市，官方日前於社群平台公開由三位主角：時雨 (CV:日笠陽子)、沙羅 (CV:竹達彩奈) 及竹虎 (CV: 小山力也) 獻唱的 30 秒主題曲試聽，搭配先行釋出的劇情CG，可藉此一窺《百劍討妖傳綺譚》絢爛的和風世界觀所演繹的各異色彩。官方也預告，現正於 Steam 公開中的免費試玩版，將透過2月舉辦的 Steam 新品節迎來 v2.0版本的重大更新。玩家屆時可體驗的範圍將不再被侷限在現行的純戰鬥關卡，而是能夠在遊戲前半部劇情的引導下，逐步通往全新開放的Boss關卡。