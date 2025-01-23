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《神魔之塔》經典女將秀缺席電玩展　「肉印神遊」色氣接棒送福利

記者蘇晟彥／台北報導

2025台北國際電玩展23日搶在年前熱鬧開展，但歷年經典的「神魔之塔」女將秀今年選擇另辦專場，選在北流自行舉辦12週年慶典，讓現場「福利減少」。但在近日崛起、新角色「色氣肉印」引起玩家暴動的R19+《棕色塵埃2》則色氣接棒，以全新溫泉、兔女郎系列震撼全場，讓不少玩家期待，「希望可以成為下一個經典『福利秀』」。

▼今年《棕色塵埃2》色氣接棒《神魔之塔》。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

往年長青手遊《神魔之塔》在電玩展期間，都會邀請數十位Coser扮演遊戲經典角色，上演「神魔女將秀」，豪華排場年年都是鎂光燈焦點。但今年《神魔之塔》攤位大縮水，僅仿造《妮姬》與玩家進行互動抽卡，自己在北流舉辦12週年活動，而經典的女將秀也移師到北流舉辦，讓現場「福利黯淡」。

但玩家也別灰心，在更改成R19+後放飛自我的《棕色塵埃2》，今年也首度參戰電玩展，色氣接棒神魔女將空缺，儘管規模還沒有辦法跟經典相比，但今年也福利滿滿，搭配上近期剛推出溫泉修行者-班納塔，以「神秘駱駝蹄印記」引起玩家騷動，六位Coser一字排開，渾圓福利提早送玩家新年禮物。

《棕色塵埃2》攤位位於L610 展位，現場除了有遊戲佈景提供玩家拍照、打卡外，Coser也會與粉絲互動，可以近距離享受「福利的滋味」

▲▼2025台北電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▼《神魔之塔》女將秀今年缺席電玩展，由《棕色塵埃2》色氣接棒。（資料照／記者周宸亘攝）

▲▼2024台北電玩展開展神魔女將。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：神魔之塔棕色塵埃

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