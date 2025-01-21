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《原神》在美國遭罰款6億　抽卡機制不透明、收集未成年玩家訊息

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，HoYoverse 已同意支付 2000 萬美元 ( 約 6 億台幣 ) 罰款，並禁止 16 歲以下未成年人在未經家長同意的情況下於《原神》中進行遊戲內購買，以解決美國聯邦貿易委員會（FTC）提出的指控。該公司被指控違反《兒童隱私法》，並欺騙包括兒童在內的用戶，讓他們對購買的實際花費以及獲得稀有獎勵的機率產生誤解。

▼《原神》在美國遭罰款。（圖／翻攝自官網）▲▼原神。（圖／翻攝自官網）

FTC 消費者保護局局長 Samuel Levine 表示，「《原神》欺騙了兒童、青少年和其他玩家，使他們在幾乎沒有機會贏得獎品的情況下花費數百美元購買。那些使用這種暗黑模式手法來欺騙玩家，特別是針對兒童和青少年的公司，將會被追究責任。」

對 HoYoverse 投訴指出，該公司積極向兒童推廣《原神》，並在違反《兒童線上隱私保護法》（COPPA）情況下收集他們的個人資訊。此外，投訴還指出，HoYoverse 誤導玩家對戰利品箱中獲得「五星級」獎品（例如角色、武器和其他遊戲內物品）的機率產生錯誤認知。

《原神》開發商也未能遵守 COPPA 的相關規定，這些規定要求針對 13 歲以下兒童的網絡服務和網站需在收集及使用個人資訊前通知家長並獲得其同意。然而，該公司將包括玩家 ID、設備資訊、購買記錄、好友名單等在內的數據分享給分析或廣告公司等第三方，違反相關規定。

除 2000 萬美元罰款外，HoYoverse 必須禁止 16 歲以下兒童在未經家長允許的情況下購買戰利品箱，禁止使用虛擬貨幣銷售戰利品箱（除非提供現金購買選項）。同時，必須清楚告知戰利品箱中獲得不同物品的機率、價格和特性。此外，除非獲得家長的同意存儲數據，否則必須刪除此前收集的 13 歲以下兒童的所有個人資訊。

關鍵字：原神

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