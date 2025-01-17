《失憶投捕》最佳動漫、《鬼滅》稱霸熱播榜　K劇動漫賞結果出爐

記者楊智仁／綜合報導

臺灣指標性影音串流品牌 KKTV 於公布 2024 年動漫熱播榜與第 6 屆「K劇大賞 動漫賞」得獎名單，與真實世界棒球熱同步，以棒球為主題的《失憶投捕》成為今年最強黑馬作品，憑藉劇本、作畫、分鏡、聲優等面面俱到的精良製作，在眾多話題作品中脫穎而出，奪下本屆動漫賞「年度最佳動漫」、「最佳劇情」與「最佳男聲優」。

青春校園類型的《敗北女角太多了》，超好口碑讓它一舉拿下「最佳改編動漫」、「最佳女聲優」、「最迷人女角」等3大獎，與《失憶投捕》並列本屆最大贏家，均是非話題大作卻口碑爆棚的好作品。以傳統機器人主題著稱的導演大張正己再度突破自我，新作《勇氣爆發 BANG BRAVERN》在沒有原著文本加持下，首集播出就在網路爆紅，劇情與演出陣容都令人驚艷，獲得「最佳原創動漫」。

「最迷人男角」頒給了《WIND BREAKER—防風少年—》的蘇枋隼飛，評審團表示，蘇枋隼飛擁有深度不可測的實力，加上隱藏在笑容背後的真實情感，都讓這個角色多了厚實的層次與魅力，「迷人男角」當之無愧。「最佳動漫OP」由《肌肉魔法使-MASHLE- 神覺者候補選拔試驗篇》的〈Bling‐Bang‐Bang‐Born〉拿下，超洗腦的旋律讓人一聽就上癮，除了在 Youtube 已有超過3億的播放量，今年更是登上《紅白歌合戰》的舞台，爆紅程度可想而知。

話題滿滿的《我推的孩子 S2》則拿下「最佳美術設計」、《葬送的芙利蓮》獲得「最佳動漫ED」與觀眾票選「年度人氣動漫」冠軍，這兩部與《鬼滅之刃 柱訓練篇》同登年度動漫類收視榜前三名，霸權之作仍然人氣非凡。

KKTV 第 6 屆「K劇大賞 動畫賞」共設立 13 個獎項，邀請動漫 YouTuber「Inokawa Hajime 井川一」、「卡欸蝶」、「四號倉庫」、「次郎」、「亞次圓」、「我是RT」、「雀可美特」、「黑羽」、Instagram 動漫創作者「林依瑩」、「柚子」、「動畫實驗室」、「蝦米」、動漫專欄作家「hinac」、知名 Coser「HIKO」、動漫活動主持人「小Ａ-黃以安」、資深動漫新聞記者「波奇」、動漫音樂創作 YouTuber「桿子」、以及動漫聲優「大ㄋㄟ 」、「叮噹」等 19 組台灣動漫社群指標性的創作者組成評審團，從 2024 年在 KKTV 上架並播畢超過百部的跟播新番中選出各獎項的得獎者。

KKTV 2024 年 年度收視榜-動漫類

《鬼滅之刃 柱訓練篇》

《葬送的芙莉蓮》

《我推的孩子》

《我獨自升級》

《肌肉魔法使-MASHLE-》

《怪獸8號》

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》

《膽大黨》

《香格里拉・開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》

《WIND BREAKER—防風少年—》

KKTV 第 6 屆 K 劇大賞-動漫賞 得獎名單

年度最佳動畫：《失憶投捕》

年度最佳原創動畫：《勇氣爆發 BANG BRAVERN》

年度最佳改編動畫：《敗北女角太多了！》

年度最佳劇情：《失憶投捕》

年度最佳美術設計：《我推的孩子 S2》

年度最佳動畫OP：〈Bling‐Bang‐Bang‐Born〉/《肌肉魔法使-MASHLE- 神覺者候補選拔試驗篇》

年度最佳動畫ED：〈Anytime Anywhere 〉/《葬送的芙莉蓮》

年度最佳男聲優：宮野真守-要圭 《失憶投捕》

年度最佳女聲優：遠野光-八奈見杏菜《敗北女角太多了！》

年度最迷人男角：蘇枋隼飛《WIND BREAKER—防風少年—》

年度最迷人女角：八奈見杏菜《敗北女角太多了！》

年度衛生紙預備備：《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～第2季》

年度不能只有我看到：《哎咕島消失的舔甜歌姬》