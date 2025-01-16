模擬器觸犯一禁忌就違法　最強法務任天堂解釋何謂侵權

記者楊智仁／綜合報導

日前所舉辦的 Tokyo eSports Festa 2025 中，首日主舞台上舉行一場名為「ACCS專題討論——遊戲業界中智慧財產權的重要性」專題座談會，其中在「著作權相關案例與應對措施」討論中，各家公司介紹自身應對措施。

▼任天堂參與專題座談會。（圖／翻攝自@famitsu）

任天堂知識產權部負責人代理西浦光二分享了針對違法工具的應對措施。他指出，讓人最頭疼的是遊戲盜版問題。儘管任天堂遊戲主機採用了多種安全技術，理論上無法運行盜版，但透過使用改裝卡（如R4卡）、改機晶片或模擬器，仍能繞過這些限制。這類安全技術被法律稱為「技術限制手段」，在日本受到《不正競爭防止法》規範，海外通常由《著作權法》進行管理。盜版遊戲泛濫不僅損害了任天堂，還影響軟體開發商業務，因此任天堂加強對這些違法工具的應對。

例如，任天堂針對違法銷售改裝卡的業者，聯合超過50家軟體開發公司提起訴訟，最終根據《不正競爭防止法》取得勝訴。模擬器雖然是模仿遊戲主機等設備行為的合法軟體，但若其運行涉及複製遊戲機程式，則可能構成著作權侵權。此外，若模擬器用於運行盜版遊戲，並包含破解遊戲加密功能，則與改裝卡一樣，可能違反《不正競爭防止法》。

某些模擬器甚至設置指向盜版網站的連結，這些連結可能構成「傳播應用」的行為，進而違反《著作權法》。針對Nintendo Switch模擬器的非法功能，任天堂已在包括美國在內的國際市場展開訴訟與警告行動，以制止相關行為。