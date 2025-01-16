ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

模擬器觸犯一禁忌就違法　最強法務任天堂解釋何謂侵權

記者楊智仁／綜合報導

日前所舉辦的 Tokyo eSports Festa 2025 中，首日主舞台上舉行一場名為「ACCS專題討論——遊戲業界中智慧財產權的重要性」專題座談會，其中在「著作權相關案例與應對措施」討論中，各家公司介紹自身應對措施。

▼任天堂參與專題座談會。（圖／翻攝自@famitsu）▲▼任天堂。（圖／翻攝自@famitsu）

任天堂知識產權部負責人代理西浦光二分享了針對違法工具的應對措施。他指出，讓人最頭疼的是遊戲盜版問題。儘管任天堂遊戲主機採用了多種安全技術，理論上無法運行盜版，但透過使用改裝卡（如R4卡）、改機晶片或模擬器，仍能繞過這些限制。這類安全技術被法律稱為「技術限制手段」，在日本受到《不正競爭防止法》規範，海外通常由《著作權法》進行管理。盜版遊戲泛濫不僅損害了任天堂，還影響軟體開發商業務，因此任天堂加強對這些違法工具的應對。

例如，任天堂針對違法銷售改裝卡的業者，聯合超過50家軟體開發公司提起訴訟，最終根據《不正競爭防止法》取得勝訴。模擬器雖然是模仿遊戲主機等設備行為的合法軟體，但若其運行涉及複製遊戲機程式，則可能構成著作權侵權。此外，若模擬器用於運行盜版遊戲，並包含破解遊戲加密功能，則與改裝卡一樣，可能違反《不正競爭防止法》。

某些模擬器甚至設置指向盜版網站的連結，這些連結可能構成「傳播應用」的行為，進而違反《著作權法》。針對Nintendo Switch模擬器的非法功能，任天堂已在包括美國在內的國際市場展開訴訟與警告行動，以制止相關行為。

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

推薦閱讀

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展　《聖騎士之戰》降臨大會舞台

模擬器觸犯一禁忌就違法　最強法務任天堂解釋何謂侵權

2025台北電玩展春節登場！全地圖公開　350款遊戲等你試玩

任天堂2025台北電玩展陣容公開　史上最大＋瑪利歐親善大使訪台

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

PlayStation新年特賣優惠一次看　主機省1600、美麗本人帶來新合作

《寶可夢》盆栽盒玩：皮卡丘站荷葉凝視淚眼蜥萌翻、共六種款式

專訪／憶S9世界賽「玩很爛」...FoFo進化回歸：我會是最強中路

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

最強法務任天堂解釋何謂侵權

任天堂2025台北電玩展陣容公開　

2025台北電玩展春節登場！

《艾爾登法環》緬甸試玩詐騙

Switch2傳聞一堆　前公關：任天堂非常生氣

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶

漫畫家問《芙莉蓮》主角是誰吸千萬觀看

《鬼滅》繪師遭質疑作品是AI...心累刪除帳號

《Wii Sports》網球真人上演

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展

最新新聞

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶

Switch2傳聞一堆　前公關：任天堂非常生氣

萬代南夢宮三遊戲登台北電玩展

最強法務任天堂解釋何謂侵權

2025台北電玩展春節登場！

任天堂2025台北電玩展陣容公開　

《艾爾登法環》緬甸試玩詐騙

PlayStation新年特賣優惠一次看

《寶可夢》盆栽盒玩皮卡丘萌翻

FoFo進化回歸：我會是最強中路

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366