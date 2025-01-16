2025台北電玩展春節登場！全地圖公開　350款遊戲等你試玩

記者蘇晟彥／綜合報導

2025台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）將於1月23日至26日在南港展覽館1館登場，本次匯集來自30國家地區、346家業者，展出橫跨主機、PC、行動裝置等遊戲平台的熱門大作、獨立遊戲、桌上遊戲等，其中包含任天堂展出史上最大攤、CAPCOM《魔物獵人荒野》試玩攤位、每年都不缺席的「神魔女將」等等，將超越往年恢復榮光，此外包含獨立電玩展區、亞太遊戲高峰會等，都將與玩家在春節相見。

▼2025台北電玩展將在春節期間登場。（圖／台北電腦公會提供）



TGS玩家區今公開完整參展陣容及平面圖，日本家用型主機大廠任天堂本屆不僅展出規模增長1.5倍，更有《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《薩爾達傳說 智慧的再現》、《咚奇剛 歸來 HD》等，含未上市遊戲及熱門IP共超過30款遊戲

傑仕登

帶來《魔物獵人：荒野》（Monster Hunter Wilds）、《百日戰記-最終防衛學園-》、《潛龍諜影 Delta：食蛇者》（METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER）、《Lily Fantasia》等全球玩家期待的重磅新作。其中，將以超過 32 台試玩機台的規模盛大展出。

舞台活動資訊

1/25 1330-1430 《百日戰記 -最終防衛學園-》舞台活動

雲豹娛樂

推出旗下經典IP《英雄傳說界之軌跡-告別塞姆利亞-》、《伊蘇X -北境歷險-》，並特別邀請NIHON FALCOM近藤 季洋社長與遊戲的聲優來台，不僅有精采活動與簽名會，現場還將有「Falcom jdk BAND」熱力開唱。

舞台活動資訊

1/24 1300~ 《Lunar Remake Collection》特別舞台活動

1/25 1300-1430 軌跡相會x英雄之約 TGS特別舞台活動

1/25、26 1130~ Falcom jdk BAND SPECIAL LIVE」現場LIVE演唱會



線上直播網址：https://www.youtube.com/c/CloudedLeopardEntertainmentOfficial

再度回歸的Cygames則展出包括 《Granblue Fantasy Versus: Rising》、《Granblue Fantasy: Relink》、《賽馬娘Pretty Derby 熱血喧鬧大感謝祭！》等多款熱門遊戲，Game Source Entertainment（GSE）帶來未上市新作《RATATAN》、《百劍討妖傳綺譚》、《狙擊精英 : 抵抗》；光榮特庫摩則有全球首度開放試玩的《優米雅的鍊金工房～追憶之鍊金術士與幻創之地～》、《Venus Vacation PRISM - DEAD OR ALIVE Xtreme -》等話題新作。

亦有多款跨平台與人氣遊戲，包括KOMOE GAME旗下的熱門作品《Fate／Grand Order繁中版》、《賽馬娘Pretty Derby》、《咒術迴戰 幻影夜行》，而討論度爆棚的《明日方舟》、《少女前線2：追放》都有活動限定好禮，回饋來場玩家，格雷維蒂互動旗下《RO仙境傳說：一定要可愛》、《RO仙境傳說3》、《RO仙境傳說Online：ZERO》等經典IP系列新作首度集結，樂意傳播將以「快樂玩STORE」帶給玩家全新的手遊體驗，此外，全球破百個地區下載量登頂的《鳴潮》、甫上市就擄獲玩家喜愛的《無限暖暖》也將盛大登場，知名熱劇衍伸作《斗羅大陸：獵魂世界》及《時光大爆炸》等遊戲亦強勢來襲，啟動全球測試的《伊瑟》、正歡慶1.5週年的《棕色塵埃2》、持續長紅的《碧藍航線》都準備了多樣好禮，超香Coser也將現身展場迎接熱情的玩家。

首度參戰的CookieRun薑餅人帶來《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》、《薑餅人之塔》、《薑餅人王國》等熱門作品，還有奪下2024年App Store下載榜前10名的《菇勇者傳說》，而雙平台暢銷排行榜的《寒霜啟示錄》將藉由裸視3D讓遊戲中的「暴怒巨熊」現身。不僅如此，《流亡黯道 2》與Gemdrops帶來的《PICO PARK 2》、在韓國造成現象級迷因的《嘟嘟臉惡作劇》皆是掀起玩家話題風潮的大熱作品，以及超萌的《螢幕貓蟲咖波》及同IP新作《貓蟲島》、《貓蟲疊疊樂》，與昱泉國際帶來首款本土自研MOBA遊戲《G9:League of Aces 特攻聯盟》、由思維工坊開發的《幻域方舟》、懸疑感滿滿的視覺小說《Sofia in Exchange for Lies》、開放世界多人生存遊戲《Once Human（七日世界）》等，絕對讓玩家目不暇給。

▼《CookieRun薑餅人》帶領系列手遊進駐電玩展。



亞洲最大！獨立遊戲專區規模刷新紀錄 桌遊樂園TCG大會師、試玩再抽主機

極具特色的「Indie House獨立遊戲專區」的展出規模再度打破歷年紀錄，並首度與XBOX攜手合作，打造全新的專區風貌，協助獨立遊戲開發團隊躍上全球，共25國171家團隊參與，現場展出超過200款作品，與多家知名獨立遊戲發行商參與，如日本「集英社遊戲 SHUEISHA GAMES」、賽普勒斯「Critical Reflex」等，還有與澳洲、加拿大、立陶宛等國家的單位合作推出「國際獨立遊戲館」，現場部分作品更搭配Steam Deck設備試玩展示，升級玩家的遊戲體驗，參與試玩還有機會將價值18,880元的遊戲主機Steam Deck OLED 512GB帶回家。

「桌遊樂園」齊聚25家桌遊企業及工作室，帶來超過80款精彩作品，其中不乏本土優秀新創業者如TBD台灣桌遊設計、吾托邦桌遊、桌遊愛樂事、獨立製作、玩聚設計，還有來自日本的OXtA cube、GOTTA2、Hakuroku與香港的Liner Note工作室等，另還有《寶可夢集換式卡牌遊戲》Saka Saka主辦、《超人力霸王卡牌遊戲》野獸國主辦、《遊戲王公式卡片遊戲》在內，共13款超夯IP集換式卡牌，現場展出的作品涵蓋派對、心機陣營、策略合作、家庭同樂等，無論何種類型、年齡的玩家，都能找到屬於自己的樂趣，現場消費滿額贈、試玩集點闖關，最大獎可獲Nintendo Switch OLED主機。

預購票倒數一週、把握機會省更多 現場雙人星光同行下殺5折

TGS預購票進入倒數階段，透過ibon、Klook搶先預購，現場票250元、預購價只要200元，還有全新周邊的限定套票，玩家購買二日玩家套票以及四日VIP套票還能享專屬入場通道，提醒玩家把握最後機會，以免向隅；星光套票將於1月23日至26日於展場限定開賣，每日下午三點半後雙人同行入場一人免費，此外憑1月20日到28日往返於台北的統聯車票，亦可享全票折價50元的超優惠。（優惠不可併用）

凡購買2025TGS門票（含預售票、套票及展期票）入場或憑1月20日至28日間的統聯客運車票，還能到現場「玩家活動區」登記參加抽獎活動，幸運兒可以將最新的PlayStation®5 Pro與Nintendo Switch OLED等熱門遊戲主機免費帶回家。

※實際抽獎規則，依正式活動網頁公告為準。

2025年度大會近20場次演講座談 全球明星講者雲集

與商務區同期於1月23至24日舉辦的亞太遊戲高峰會，2025年度大會的講者堪稱眾星雲集，將由輝達亞太區產品行銷經理馮海天打頭陣，分享AI PC如何實際的加速創作與提升遊戲體驗，而營運知名數位遊戲發行平台Steam的母公司Valve，則由商務胡馨婷與產品設計師楊鈞博開講，分享2025年Steam的最新動態以及Steam Deck作為全球PC遊戲生態系一部分的未來展望，Japan eSports Union的創會會長暨亞洲奧林匹克理事會（OCA）電競與綜合格鬥委員會成員岡村 秀樹也會解析全球電競產業的現況，並探討日本電競市場的獨特之處。

而日本知名遊戲商COLOPL的行銷本部長藤野 貴之將分享他們長年與不同IP的合作開發與營運的經驗，Marvelous代表取締役社長兼執行役員佐藤 澄宣則分享團隊是如何支持獨立遊戲工作室、並透過孵化計劃協助當地開發者的經驗，從電影業往遊戲產業持續拓展的松竹株式会社創新戰略室主任兼遊戲事業部經理森本 高廣，也將揭露團隊是如何與海外的遊戲開發者和相關初創企業進行合作，以及整體的未來策略。

全球知名的製作人也將陸續登場，如SQUARE ENIX《復活邪神2 七英雄的復仇》的田付 信一製作人、《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》早坂 将昭製作人、Arc System Works《聖騎士之戰-奮戰-》的宮內 健製作人，推出《棕色塵埃2》的GAMFSN李浚熙PD & CEO、攜手打造《百日戰記-最終防衛學園-》的Tookyo Games總監兼劇本小高 和剛與打越 鋼太郎等，深入分享遊戲開發、營運行銷與玩家溝通的技巧等等。

此外，AI議題持續在全球大熱，也大幅影響遊戲產業生態，亞太遊戲高峰會也與國發會亞矽計畫執行中心合作「AI驅動產業應用發展論壇」主題專場，邀請昇頻執行長陳文雄、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠與日商優必達執行長郭榮昌，分別將以自身的專業見解，深入淺出的帶領聽眾了解並熟悉AI相關議題，本場次會由華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章擔任主持，將和與談人共同進行「AI無所不在－從運用AI到相信AI」座談交流，進一步深度討論，洞見人工智慧的可塑性及未來潛力。

還有更多精彩議程聚焦遊戲開發、營運行銷、生成式AI、獨立遊戲、電子競技、金流支付，邀請艾克索拉、Czech Game Developers Association、Playio、The Game Marketer等跨國知名企業全面解析遊戲產業與最新趨勢，歡迎遊戲產業相關業者、媒體、遊戲相關科系學生等把握最後機會，免費報名聽大師開講。