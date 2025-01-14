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《Wii Sports》網球真人上演！打贏球拍狂甩網笑翻：超細節

記者楊智仁／綜合報導

不知道大家以前有沒有玩過《Wii Sports》，這款由任天堂製作於 2006 年發行的遊戲是許多人的童年回憶。先前在 YouTube 上擁有超過 300 萬人訂閱的頻道 The Johnson Brothers 就以真人的方式還原《Wii Sports》裡面網球項目，配上音效可以說是一模一樣。

▼The Johnson Brothers 還原《Wii Sports》網球。（圖／翻攝自YT） ▲▼Wii。（圖／翻攝自推特）

The Johnson Brothers 四人站在網球場以熟悉的搖擺開場，接著配上發球音效比賽正式開始，《Wii Sports》網球項目還有一個很大的特色就是雙打球後排的人動作會一樣，The Johnson Brothers 也還原了這個細節，連看起來卡卡的移動、重播跳在空中的慢動作鏡頭都模仿地維妙維肖，加上熟悉揮拍與擊球聲，彷彿再度踏入《Wii Sports》世界。比賽贏了之後，贏家更是狂甩球拍，讓網友笑翻「以前不管贏或輸，球拍一定要狂甩。」

▲▼Wii。（圖／翻攝自推特）

《Wii Sports》遊戲包含五種運動模擬遊戲，項目包含網球、棒球、保齡球、高爾夫球和拳擊，玩家能使用Wii手把做出與真實生活中的運動類似之動作，例如揮動網球拍、丟擲保齡球等，每種運動遊戲的規則都經過簡化，讓剛接觸的玩者容易上手。《Wii Sports》遊戲含同捆版達到了 8,287 萬套全球銷量，成為史上第四暢銷的遊戲，同時也是單一遊戲主機平台上最為暢銷的電子遊戲。

關鍵字：Wii Sports

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