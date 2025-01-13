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【廣編】拼出2025四格預測！今年運勢讓「MOJOIN年末大賞漫畫、小說」告訴你

▲▼ MOJOIN,年末大賞,漫畫,小說,2025,謝東霖,四格預測。（圖／MOJOIN提供）

▲MOJOIN年末大賞推出好玩的2025四格預測。

圖、文／MOJOIN提供

台灣原創圈年度盛事—MOJOIN年末大賞，將於2025年1月17日至19日在松菸三號倉庫盛大舉行。以「一起拼吧！」活動主題，邀請芒果醬Mango Jump、VTuber 厄倫蒂兒接力演出，大手作家花於景、謝東霖簽書盛會，打造台灣原創IP全新娛樂體驗。今日(1/9)適逢過年前夕，MOJOIN結合站上的精選漫畫與小說，推出趣味性十足的測驗內容，讓讀者拼出屬於自己的2025四格預測！一上線就吸引漫畫迷熱烈參與，分享結果，揭開屬於自己的故事新篇章。

手一滑　藉幽默情境　找出你的2025
「拼出你的2025四格預測」以全新玩法結合閱讀體驗，僅僅四題便能輕鬆在遊戲過程中發現自己的內心。內容涵蓋感情、工作、日常生活等多個面向，像是下班狀態、朋友間借錢等，代入感十足。每道題目都是擷取MOJOIN漫畫小說中的精采片段，讓你有種在滑條漫、看小說的沉浸感！根據你的回答，系統生成屬於你的 2025四格預測。

超級準　拼出你的2025四格預測
根據你在每道題目中的選擇，系統將為你生成一個專屬於你的2025四格預測！結果融合了漫畫、小說不同的人物設定與情境，直白預測，兼具趣味，還有地獄梗等你發掘。

MOJOIN年末大賞2025四格預測，不僅讓你了解新的一年將遇到的運勢，還能讓你進一步融入漫畫小說世界。現在完成測驗分享還有機會獲得SONY WH 1000-XM5*1、Marshall Emberton III*1，人氣周邊等好禮。更多抽獎活動資訊，歡迎前往MOJOIN FB、IG了解。

領取你的2025 四格預測：https://mojoin.tw/4a0C5

關鍵字：MOJOIN年末大賞漫畫小說2025謝東霖四格預測

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