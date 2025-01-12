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外媒曝索尼成立新工作室開發「突破性3A遊戲」　專家猜測背景

記者楊智仁／綜合報導

近期一則 PlayStation 招聘訊息確認，索尼在美國加州洛杉磯成立一家新的 3A 遊戲工作室，這個尚未公開的團隊是 PlayStation 旗下第 20 家第一方工作室，根據外媒報導，似乎正為 PS5 開發一款全新的高規格 3A 原創遊戲。

▼索尼成立新工作室。（圖／翻攝自Sony Interactive Entertainment）▲▼索尼。（圖／翻攝自Sony Interactive Entertainment）

這家位於加州洛杉磯的 PlayStation 工作室目前名稱尚未公開，致力於開發一款「突破性」 3A 原創遊戲，此消息來自 PlayStation 最近「遊戲製作人」招聘訊息，其中明確提到這是一家「新成立的 3A 工作室」，專家們猜測這家內部工作室的可能背景，其中一個候選是 Bungie 「Gummybears」團隊，該項目於 2024 年 7 月 Bungie 裁員期間宣布，當時確定有 155 名 Bungie 員工將在未來幾個季度內併入索尼互動娛樂。

另一個可能候選團隊是由《決勝時刻：黑色行動》知名開發者 Jason Blundell 領導的團隊，Blundell 之前作為 Deviation Games 的聯合創始人曾與 PlayStation 合作，該工作室當時正在為 PS5 開發一款 3A 新作。索尼 2024 年以 3A 遊戲角度來說並不算成功，特別是又遭遇《星鳴特攻》的失敗打擊信心，如果他們想要捲土衝來，這款開發中新作勢必得要再加把勁。

關鍵字：索尼

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