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《葬送的芙莉蓮》主角是誰？漫畫家發問吸千萬觀看連官方都回覆

記者楊智仁／綜合報導

日本資深搞笑漫畫家「曾山一壽」時常透過短篇漫畫來分享日常趣事。先前他在社群上 PO 出則貼文，「今天說過最蠢的話：《葬送的芙莉蓮》主角叫什麼名字？」沒想到該篇貼文卻意外引爆熱議，甚至連官方都來回覆。

▼「曾山一壽」問《芙莉蓮》主角叫什麼名字。（圖／翻攝自@soyamanga推特）▲▼芙莉蓮。（圖／翻攝自推特）

《葬送的芙莉蓮》千年魔法師尋找生命意義的旅程、精彩魔法大戰讓許多粉絲感到回味無窮，可說是近年人氣最高動畫。推特上擁有 37 萬粉絲追隨的搞笑漫畫家「曾山一壽」也對這部作品感興趣，某天他提問「《葬送的芙莉蓮》主角叫什麼名字？」不過因為這個問題實在太...抽象，就連被問的人都回覆「你認真的嗎？」曾山一壽這才意識到自己問了個蠢問題，隨後他便將當天發生的事情以漫畫方式 PO 在社群上。

沒想到這篇貼文意外引發討論，短短兩天就吸引破 1900 萬人查看，就連《葬送的芙莉蓮》官方都跑來用作品場面回覆「是芙莉蓮喔。」、「你還要繼續裝傻嗎？」曾山一壽也馬上發了張幽默道歉圖，兩方有趣互動讓網友們會心一笑，並喊到，「其實是阿烏拉啦」、「一定是肥倫」、「都在標題裡面了呀，主角叫葬送 女主角叫芙莉蓮」。

關鍵字：葬送的芙莉蓮

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