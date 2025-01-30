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24夏番回顧／《敗北女角》衝擊年度霸權　《我推的孩子》舞台劇高潮

記者楊智仁／綜合報導

說到 2024 年討論度前幾名的動畫，《我推的孩子》絕對榜上有名，儘管原作完結時引發許多爭議，但第二季動畫仍呈現相當高製作水準，不僅如此，去年夏番還有許多人氣作品，「敗北女角太多了、不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學、擅長逃跑的殿下、模擬後宮體驗、2.5 次元的誘惑」等等，照慣例本篇文章將依筆者看過作品回顧 2024 夏番。

▼2024 年夏番回顧。（圖／翻攝自推特）▲▼▼夏番。（圖／翻攝自推特）

《我推的孩子》第二季

《我推的孩子》第二季故事圍繞著「阿奎亞、有馬加奈、黑川茜」進入舞台劇世界並呈現人氣作品《東京 BLADE》，除了精細的描述帶領粉絲更進一步踏入演技世界之外，關於阿奎亞復仇之路，與「有馬加奈、黑川茜」感情線第二季也都大幅推進，動畫尾聲巨大反轉同樣讓人震撼。目前《我推的孩子》第三季也已經製作確定。

▼《我推的孩子》第二季。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）▲▼夏番。（圖／翻攝自推特）

《敗北女角太多了》

《敗北女角太多了！》可說是 2024 年最讓人驚豔的作品，故事與常見校園戀愛喜劇不同，以「敗北女角」 ( 後宮作品戀愛競爭中，爭奪男主失敗的女性角色 ) 為主軸切入，再搭配精良作畫品質、美麗深刻角色描寫、有趣故事橋段大受好評，在巴哈動畫瘋接近 3 萬人評價為完美的 5.0，不少年度動畫投票中《敗北女角太多了》都能在排行榜名列前茅。

▼《敗北女角太多了》。（圖／翻攝自@makeine0718推特）▲▼夏番。（圖／翻攝自推特）

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》

《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》應該算是夏番正式開播前討論度前兩名的作品，故事敘述學校女神日俄混血女學生艾莉，總是戲弄著同學久世政近並用甜蜜俄語表現嬌羞一面，在動畫工房高製作品質下，女主角艾莉，有希、瑪夏都非常美麗且有個性，儘管後期劇情進入學生會選舉節奏比較混亂，但《艾莉同學》仍是夏天的高人氣動畫，目前第二季也已經確定製作。

▼《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》。（圖／翻攝自@roshidere推特）▲▼夏番。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：敗北女角我推的孩子

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