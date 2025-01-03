MyGO續篇《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾...伺服器當機

記者楊智仁／綜合報導

相信動漫迷們對於《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》這部動畫絕對不陌生，關於少女樂團解散、再結成的故事，各大梗圖這幾個月完全席捲動漫圈。其續篇動畫《BanG Dream! Ave Mujica》於昨日晚間 ( 1/2 ) 正式播出，湧入萬人收看直播。

▼《BanG Dream! Ave Mujica》。（圖／翻攝自木棉花）

《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》於 2023 年 6 月首播，講述高松燈、千早愛音、要樂奈、長崎爽世、椎名立希在樂團之間所經歷的爭吵，還有找回同伴的故事，作品梗圖像「竟敢無視燈」、「組一輩子樂團」、「真是高高在上呢」更是紅到出圈，粉絲們也相當期待《BanG Dream!》續篇動畫《BanG Dream! Ave Mujica》登場。

《Ave Mujica》於 1 月 2 日晚間首播，由於太多粉絲湧入造成巴哈動畫瘋一度伺服器當機，木棉花 YouTube 頻道直播第一集更是湧入上萬觀眾，大家一起觀看「復權的時刻」，動畫故事描述豐川祥子所發起的樂團「Ave Mujica」，雖然在商業層面取得成功，然而，失去命運夥伴以及養育家庭的少女，究竟是為了什麼要背負他人的一生繼續著樂團。