ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

MyGO續篇《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾...伺服器當機

記者楊智仁／綜合報導

相信動漫迷們對於《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》這部動畫絕對不陌生，關於少女樂團解散、再結成的故事，各大梗圖這幾個月完全席捲動漫圈。其續篇動畫《BanG Dream! Ave Mujica》於昨日晚間 ( 1/2 ) 正式播出，湧入萬人收看直播。

▼《BanG Dream! Ave Mujica》。（圖／翻攝自木棉花） ▲▼Mujica。（圖／翻攝自木棉花）

《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》於 2023 年 6 月首播，講述高松燈、千早愛音、要樂奈、長崎爽世、椎名立希在樂團之間所經歷的爭吵，還有找回同伴的故事，作品梗圖像「竟敢無視燈」、「組一輩子樂團」、「真是高高在上呢」更是紅到出圈，粉絲們也相當期待《BanG Dream!》續篇動畫《BanG Dream! Ave Mujica》登場。

《Ave Mujica》於 1 月 2 日晚間首播，由於太多粉絲湧入造成巴哈動畫瘋一度伺服器當機，木棉花 YouTube 頻道直播第一集更是湧入上萬觀眾，大家一起觀看「復權的時刻」，動畫故事描述豐川祥子所發起的樂團「Ave Mujica」，雖然在商業層面取得成功，然而，失去命運夥伴以及養育家庭的少女，究竟是為了什麼要背負他人的一生繼續著樂團。

關鍵字：Ave MujicaMyGO

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

女兒藏300本BL書被家人發現　爸爸超細心整理還用Excel分類

MyGO續篇《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾...伺服器當機

《萬代潮流時尚週》台北登場　珍奶、101鋼彈服飾滿滿台灣設計

外網票選2025最期待新番　「我獨自升級、藥師少女」續作高票登頂

日天團「嵐」獻聲《天竺鼠車車 電影版》台灣上映　超萌特典曝光

【我推的孩子】電影女團唱進日夯播節目　網讚神選角：無敵偶像

《黑神話:悟空》掃Steam大獎：年度遊戲、難到抓狂　製作人卻訴苦

So-net還是撐不住了⋯9年國寶級手遊終止營運　粉絲嘆：還剩下什麼

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒　皮卡丘餅、精靈球蛋糕捨不得吃

任天堂Switch 2最新諜照曝光　外界預估「這時間」一定有消息

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

So-net還是撐不住了⋯

外動畫網票選2025最期待新番

2025台北電玩展陣容搶先看

爸爸整理女兒房間發現300本BL書

70歲男同人擺攤40年沒賺過錢

新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台

《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

為何僅任天堂不受大裁員潮影響

任天堂Switch 2最新諜照曝光

最新新聞

爸爸整理女兒房間發現300本BL書

《Ave Mujica》首集直播湧上萬觀眾

《萬代潮流時尚週》台北登場

外動畫網票選2025最期待新番

《天竺鼠車車 電影版》台灣上映

【我推的孩子】電影女團唱進人氣節目　

《黑神話:悟空》掃Steam大獎

So-net還是撐不住了⋯

日百年店合作《寶可夢》超萌禮盒

任天堂Switch 2最新諜照曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366