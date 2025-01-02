日天團「嵐」獻聲《天竺鼠車車 電影版》台灣上映　超萌特典曝光

記者楊智仁／綜合報導

風靡台灣的日本動畫《PUI PUI天竺鼠車車》終於推出第一部CG電影，製作團隊特別邀請日本天團「嵐」的成員相葉雅紀，以及資深配音員大塚明夫為電影中的人類角色配音。天竺鼠車車則都是由真實的天竺鼠獻聲演出，PUI PUI叫聲超療癒，2025年寒假動畫電影，邀請粉絲1月17日電影院與天竺鼠車車一起冒險。

▼《PUI PUI天竺鼠車車》推出第一部CG電影。（圖／木棉花提供）

本次劇情描述天竺鼠城市開始出現高科技的AI天竺鼠車車，駕駛員們接連開始轉而駕駛最新的AI天竺鼠車車，迎來高科技時代。有一天，馬鈴薯他們被捲入謎之集團和AI天竺鼠車車「卡農」的車車追逐中，這時一位技術高超的駕駛員出現，幫助他們脫離危機，這位駕駛員正在尋找消失的搭檔天竺鼠車車，聽到這件事的馬鈴薯他們，使用了「卡農」AI功能，開啟一場尋找失蹤天竺鼠車車的旅途，然而……途中他們卻發現了AI天竺鼠車車的驚人秘密。

這次電影的第一波特典是特別從日本原裝進口「電影限定 天竺鼠車車軟膠公仔」，裡面還有隱藏版「炙燒鮭魚壽司天竺鼠車車」，1/17至1/30凡購買兩張電影票，即可兌換乙個贈品。如果想包場與親朋好友同樂，可以向影城申請包場限定特典「電影版 PUI PUI造型紙帽」，數量有限送完為止。