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【我推的孩子】電影女團唱進日夯播節目　網讚神選角：無敵偶像

記者楊智仁／綜合報導

真人電影《【我推的孩子】The Final Act》於去年 12 月 20 日登上大銀幕，台灣部分也馬上要在 1 月 17 日上映，而說到這次電影最大看點，那絕對是「新生代 B 小町」超還原選角，三人甚至在 2024 年底登上人氣節目「Music Station SUPER LIVE 2024」。

▼「新生代 B 小町」還原選角。（圖／翻攝自@oshinoko_lapj推特） ▲▼我推。（圖／翻攝自推特）

說到《我推的孩子》2023 年因動畫火紅而廣為人知，加上 YOASOBI 演唱〈IDOL〉助陣，說我推是該年霸權當之無愧，儘管 2024 年漫畫原作結局遭到不少粉絲質疑，不過真人影集、電影仍持續推出當中。說到我推真人版，聚集齊藤渚、原菜乃華以及人氣女歌手 ano 共組「新生代 B 小町」是最大亮點，精湛的演技與出色的歌舞表演，完美再現原著角色魅力。

對於《我推的孩子》來說，演員們不僅要具備演技，同時也要兼顧唱歌及跳舞能力，但這一切似乎難不倒「新生代 B 小町」，三人接受嚴格的歌舞訓練並在「Music Station SUPER LIVE 2024」大放異彩，台下觀眾揮舞著招牌應援又唱又跳氣氛上升至最高點，齊藤渚訪問提到自己緊張到都快哭了；原菜乃華也說這是生涯最美好的回憶，站上舞台時渾身都在發抖；本身就是歌手的 ano 則提到自己受到角色的渲染，非常自信地享受這場表演。

關鍵字：我推的孩子

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