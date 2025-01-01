韓國通過法案「遊戲廠商虛報機率將付賠償責任」　最高達三倍

記者楊智仁／綜合報導

韓國國會於12月31日召開2024年最後一次全體會議，並通過多項法案，其中包括《遊戲產業振興法》修訂案，針對機率型道具相關問題，當消費者蒙受損害時，遊戲業者最多要負擔三倍「懲罰性損害賠償」，該法案以288名出席議員中277人贊成、5人棄權壓倒性結果通過，贊成率高達98.23%。

▼韓國國會示意圖。（圖／翻攝自@hcroh推特）

該法案主要內容包括以下幾點，當遊戲公司未公布機率資訊或提供虛假資訊，導致用戶受到損害時，遊戲公司須承擔損害賠償責任；若遊戲公司故意行為造成用戶損害，賠償金額最高可達法院認定損害額的三倍；遊戲公司須承擔證明自身無故意或過失的舉證責任。

其中，針對「賠償金額最高可達三倍」條款，法院將考量以下因素來確定最終賠償金額，「遊戲公司故意行為造成損害的程度、違法行為對用戶造成的損害規模、遊戲公司通過違法行為獲取的經濟利益、違法行為持續時間及發生次數、遊戲公司為補救損害所採取的努力程度。」

該法案主要提案人金昇洙議員表示，「遊戲公司一些欺瞞行為和資訊不透明導致玩家受害的情況不應再發生，許多玩家期待的《遊戲產業法》如今終於通過國會審議，這是一件值得慶幸的事，我將繼續與相關部門對話，致力保護遊戲玩家權益，同時推動遊戲產業內透明、公正文化，使遊戲產業得以持續發展。」



