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廣志遛小白爆衝！「QQ飛車／蠟筆小新」手遊合作超奇葩紅到日本

記者楊智仁／綜合報導

《蠟筆小新》是許多人心中的回憶，並廣受各年齡層喜愛，不少相關聯名、合作也是不斷推出。日前中國知名賽車遊戲《QQ 飛車》就帶來作品角色主題造型，遊戲中甚至能看到野原一家遛著小白在賽道上狂奔奇葩操作，有趣畫面甚至紅到日本上引起熱議。

這次《QQ 飛車》最讓人矚目的就是「A 級賽車 - 小白」，顧名思義小白直接變成賽車在賽道上狂奔，重點是角色還可以選擇「野原一家」造型，再加上小白賽車的特性，玩家能用遛狗方式 300 公里的時速跟其他賽車競爭，超級爆走畫面相當好笑，相關影片不僅在中國上熱搜甚至紅到日本去， TikTok 和推特等社群平台影片才兩天就破 1800 萬次觀看。

▼「QQ飛車／蠟筆小新」手遊合作。（圖／翻攝自@Suzukl__推特） ▲▼QQ飛車。（圖／翻攝自推特）

除了小白賽車之外，遊戲還有「雙葉幼稚園校車」並透過它的幻形功能，影片中能看到小新背著小葵屁屁走路畫面，這次合作也讓網友紛紛笑喊，「廣志感覺跑得比狗還快」、「廣志腳太臭讓小白不得不跑起來」、「本來以為是惡搞，仔細一看才看到是授權合作。」

關鍵字：QQ飛車蠟筆小新

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