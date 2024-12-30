《戀上換裝娃娃》海夢泳裝坐姿模型　白皙肌膚還原臉紅心跳瞬間

記者楊智仁／綜合報導

2022 年冬季最熱門作品《戀上換裝娃娃》憑著男女主角可愛互動掀起一陣旋風，「喜多川海夢」更讓觀眾們紛紛喊婆。先前日本 TAITO 旗下模型品牌 Spiritale 也釋出「喜多川海夢 泳裝坐姿 模型」，讓粉絲們再度感受動畫中臉紅心跳瞬間。

▼「喜多川海夢 泳裝坐姿 模型」。（圖／翻攝自@Spiritale_shop）

《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風、男女主角刻劃相當成功、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1000 萬套大關。伴隨著《戀上換裝娃娃》本月宣布第二季確定會在 2025 年開播，Spiritale 也帶來女主角海夢的模型。

「喜多川海夢 泳裝坐姿 1/6 模型」還原動畫第二集，海夢為了製作 Cosplay 服裝而在五条新菜家裡量測身體尺寸，即便穿著著泳裝，好身材顯露無遺還是讓男主角和粉絲們感到臉紅心跳。此款模型可說是下足功夫，不論臉部表情、金色長髮、黑色泳裝、白皙肌膚各方面都做得相當精緻，「喜多川海夢 泳裝坐姿 1/6 模型」目前已開放預購至明年 2 月 12 日。