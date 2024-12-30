日同人盛會C105首日人潮破15萬...排隊影片看不到盡頭超壯觀

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人場次 「Comic Market 105（C105）」於 12 月 29 - 30 日東京國際展示場（東京Big Sight）正式登場，根據估計第一天人潮至少突破 15 萬以上，官方也公開排隊縮時影片，大家踴躍進場畫面相當壯觀。

▼ 「Comic Market 105（C105）」。（圖／翻攝自@comiketofficial）

夏季與冬季「Comic Market」是個以動漫、遊戲等多元領域為主題的創作者自製作品（同人誌）銷售活動，活動中還設有角色扮演（Cosplay）區域，以及企業展覽攤位的企業展區。本次第 105 屆活動再次全館使用東京國際展示場，活動為期兩天，同時是該展覽 10 年來首次不包含跨年夜。

C105 採取入場管制措施，參加者需持票或佩戴參與證（腕帶）方可入場，主辦單位預估首日參觀人數為 15 萬，由於重新調整展位配置，本次展覽規模創下歷史新高，參展團體數量較上屆增加約 5,000 個展位。預計每日有約 14,500 個展位，兩日總計約 29,000 個展位。根據準備委員會的說明，設置日共有約 1000 名志工協助，於東 1-7 館及西 1-2 館展位區，佈置了約10,000張桌子及24,000張椅子。