《傳說對決》BMG遇亂流挺住　「讓三追四」反打泰國晉級

記者蘇晟彥／胡志明報導

《傳說對決》AIC 2024國際賽在越南胡志明市西貢會議中心舉辦，BMG順利闖進四強線下賽，成為GCS賽區最後希望。在四強賽中對上同樣來自敗部組的EA，但今天BMG前面狀況不穩，在賽前原本預測至少能輕鬆擠下EA進入到最後一日賽程，雙方鏖戰七場，BMG上演讓三追四成功擊敗EA，晉級下一輪賽事，將在29日對上FS繼續AIC旅程。

▼「GCS最後希望」BMG闖入四強，經過七場激戰擊敗對手EA進入下一輪賽事。（圖／記者蘇晟彥攝）

BMG在上屆拿到冠軍後，短暫經過亂流，在本次AIC賽事中前期表現較不穩定，曾被FS 4：0送下去，但調整狀態後的BMG順利打進四強，在四強賽中與同樣是本屆 RPL賽區 #1 的EA對上。但BMG在今日疑似於到亂流，賽局狀況都十分糟糕，被EA多次逮到機會一波帶走，儘管在第四、五局中抓住節奏，靠著yanyan瘋狂開戰拉回分數，再加上第六盤若伊奇襲戰術，將比數拉回3：3，雙方進入殊死戰。

但最後BMG讓三追四的戰績，晉級晉級下一輪賽事，將在明天繼續「滅泰旅程」，將先與FS對陣，與RPL賽區兩支隊伍爭奪榮耀。

GAME 1 EA勝

BMG選出凡恩、蘭鐸想打出前期優勢，但EA抓到牛魔王失誤成功擊殺，反而是把BMG魔龍路兩座塔都拆了製造大優勢，中期雙方打的有來有往，28分凱撒局雙方宛如神仙打架瘋狂換裝最後BMG以3換4拿下了對方中路高地，後期EA在抓到Yanyan失誤拉扯後，1換4成功拿下首勝。

GAME 2 EA勝

BMG前期以212配線，魔龍路雙人線壓制住EA，但凱撒路被SRY筱清找到機會1瞬大打出破口，隨後EA又再次集結把BMG全員擊殺，緊接著還拿下了雙龍拿到大優勢，最後靠著暗影凱撒壓高地Pichu 卡瑞茲吸到對手C位，團滅對方直攻主堡最終以12分鐘拿下第二局。

GAME 3 EA勝

BMG出奇招選出阿萊斯特限制對手C位，開局Junnn抓到薩尼失誤配合隊友拿下首殺，前期激烈碰撞帶來巨大優勢，但中期SRY瑞克多次關鍵進場把優勢打回來，然而莫拉被Neil 阿萊斯特抓到機會打出破口，隨後BMG順勢拆掉對方高地，但凱撒局被EA抓到失誤，緊接著BMG成員一個一個倒下，拿下了第三局勝利，比數來到3：0聽牌局。

GAME 4 BMG勝

BMG前期伯頓跑線支援，讓Yanyan綺蘿拿到3顆頭拿到優勢，隨後EA抓到Kawhi葉娜失誤守住了BMG的攻勢。緊接著中期BMG瞬開牛魔王Yanyan綺蘿強勢擊殺對手，再次打出了一波優勢，後期在魔神凱撒的團戰中，EA招架不住BMG猛烈的進攻，倒下了3名成員。同時BMG兵線推進主堡成功拿下，BMG成功追回一分，比數來到3：1。

GAME 5 BMG勝

BMG選出了夸克、娜塔亞組合對戰EA，雙方在前期以守代攻都很保守，3分鐘時才在中路爆發團戰。然而在Pichu銀晝猛烈的進攻下，EA掌握了中期節奏，後續BMG也抵擋不住EA的猛烈進攻陷入劣勢。EA順勢拿下暗影凱撒直攻對方高地，後期在魔神凱撒團戰中BMG成功搶奪魔神凱撒，隨後在EA進攻中路準備拿下最後一座高地塔時，極限反打接連拿下對方人頭，成功直搗主堡再又追回了一分，比數來到3：2。

GAME 6 BMG勝

BMG選出若伊陣對戰EA，前期Junnn薩尼二瞬閃配合隊友拿下首殺，中期抓掉失誤的娜塔亞雅和想支援的神力女超人，再次擴大優勢。緊接著BMG拿下暗影凱撒後直攻上路高地塔，後期Junnn薩尼關鍵二瞬對手C位拿下對手人頭，BMG直攻主堡將比數追到3:3，來到了第七把聽牌局。

