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史丹利諷統神「沒運動家精神愛賴皮」　粉絲暴怒：現在誰是肥豬

記者蘇晟彥／綜合報導

史丹利近日開台聊到統神與蹦闆的拳賽，在直播中直接說「統神就是賴皮豬、沒運動家精神」，那群89本來就沒說錯，自己還要去嗆人，難怪對方會爆氣。此舉讓不少網友暴怒反諷，「你不要跟別人談運動家精神耶，現在看一下到底誰才是豬？」再次引起雙方粉絲大戰。

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史丹利在直播中被粉絲問到，這次拳上之戰挺哪邊，史丹利一開始強調「（蹦闆方）打人就是不對，但統神就應該願賭服輸，自己本來就賴皮豬還要去靠北那些」，並質疑統神「沒有運動家精神」，下次再贏回來就好，自己也輸過不會那樣，而且對方就是一群+9，聽到笑笑就好，反嗆對方當然會爆氣，所以他還是維持一樣觀點，認為Toyz當初被打也是一樣，就自己白目造成的。

史丹利也強調，統神就是用自己的標準，如果不是雙標的人，會覺得被打真的剛好，自己就站在理性立場分析而已，而且蹦闆今天也道歉了，如果換立場，統神的人去打蹦闆，他搞不好還會在那邊「啊，那關我屁事啊、乾我屁事啊，又不是我打，人又不是我打的！」

但史丹利此舉引起統神粉絲不滿，並在留言區諷刺史丹利就是減肥不下來的肥豬，而且根本沒資格談「運動家精神」，如果史丹利自己有的話，現在身材就不會這樣，並大嗆「所以現在到底誰是肥豬？」

關鍵字：史丹利統神

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