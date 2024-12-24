2024遊戲市場總價值高達1843億　台灣手遊全球消費金額第6名

記者楊智仁／綜合報導

2024 年邁入尾聲，今年遊戲市場依舊是相當活絡的一年，當然也有許多大事發生，先前外媒 GamesIndustry.biz 就和多間第三方分析與調查機構 ( Newzoo、Sensor Tower、Famitsu... ) 合作，透過數據呈現 2024 遊戲市場的變化，接下來就讓我們一起進入數字的世界。

▼2024遊戲市場數據。（圖／翻攝自Steam）

2024 全球遊戲市場總價值高達 1843 億美金，跟去年比成長 0.2%，其中 PC 遊戲佔 23%、主機遊戲佔 27%、手機遊戲佔 50%，跟去年相比 PC 與主機佔比都微微下滑，手機則增長 2.8%，由此可見手遊市場仍是接下來趨勢，手遊下載量和消費金額前 10 名榜單中包含了《Roblox》、《Free Fire》、、《Royal Match》、《地鐵跑酷》《王者榮耀》、《PUBG Mobile》等遊戲，值得一提的是，台灣以 25 億美元金額位居「全球消費排行榜」第 6 名。

從各國遊戲市場分布來看，美國暢銷榜冠軍為 EA 旗下知名的《EA Sports College Football 25》、第二名《決勝時刻：黑色行動6》、第三名《絕地戰兵2》、第四名則是《七龍珠 電光炸裂！ZERO》，這份前十名榜單中，EA 旗下遊戲就佔其中四名，今年相當熱門的《艾爾登法環》排名第九；如果把目光移到日本則有大幅變化，第一名為《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》、第二名《超級瑪利歐派對 空前盛會》、《瑪利歐賽車8豪華版》。