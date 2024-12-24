30年前戀愛喜劇繼續上演！新版《亂馬1／2》動畫製作第二季

記者楊智仁／綜合報導

《亂馬½》（日語：らんま1/2 ）是日本漫畫家高橋留美子的戀愛喜劇作品，後來陸續改編成動畫、遊戲都擁有高人氣，是不少觀眾心中的童年回憶。睽違 32 年《亂馬1/2》新作在 10 月播出，第 12 話播畢後，官方也立即宣布第二季製作確定消息。

▼新版《亂馬1/2》製作第二季。（圖／翻攝自@ranma_pr）

《亂馬½》是高橋留美子繼高人氣作品《福星小子》及《相聚一刻》後的又一部作品，日本國內單行本 38 冊漫畫銷售量超過 5000 萬本，1989 - 1992 年製作成電視動畫，如今依然常在許多電視台重播。故事描述「早乙女亂馬」是一名修習武學少年，因為修行時不慎落入「女溺泉 ( 娘溺泉 )」，遇到冷水會變成女孩，遇到熱水又恢復成男孩。結束修行，回到日本的亂馬才得知，他和父親的好友「天道家」三姊妹訂有婚約…，忽男忽女展開異想天開的搞笑格鬥故事。

《亂馬½》即使漫畫完結後人氣依然不減，讓日本動畫於 90 年代後紮根國外電視台起到很大的影響力，單行本漫畫已確認被翻譯為 15 種語言，在 20 多個國家地區流行著，被認為高橋留美子的代表作。《亂馬½》新作動畫於 10 月開播，熟悉聲優「山口勝平、林原めぐみ、日高のり」子幾乎全員回歸，憑藉著精緻新版畫風和滿滿回億獲得好評，如今官方宣布第二季製作確定，特報 PV 則跟著釋出。