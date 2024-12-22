霸權《膽大黨》第二季明年播！另一神戀愛番等兩年終於盼到續作

記者楊智仁／綜合報導

本周動漫圈有兩個重要的續作消息，首先是本季霸權《膽大黨》在首季動畫結束後公開了第二季的製作消息，緊接著是戀愛人氣作《戀上換裝娃娃》將帶來動畫第二季，兩部都確定會在 2025 年放送。

▼《膽大黨》、《戀上換裝娃娃》第二季。（圖／翻攝自推特）

由漫畫家龍幸伸所著、刊登在〈少年Jump+〉的少年漫畫《膽大黨》今年秋季改編成動畫迅速成為該季霸權，故事圍繞在超自然現象的舞台，異想天開的劇情、快節奏流暢戰鬥畫面、男女主角鮮明刻劃以及感情進展，搭配觸動人心催淚神回，《膽大黨》動畫人氣不斷水漲船高，首季第 12 話播畢後官方宣布第二季預定將於 2025 年 7 月開播，同時釋出宣傳影片。

《戀上換裝娃娃》可說是 2022 年冬天最大黑馬，精緻畫風加上男女主角可愛互動掀起一陣旋風、作品在「戀愛」與「喜劇」分配上拿捏恰到好處，動畫播出後人氣飛躍性成長，原作更是從原本 350 萬套直接飆破 1000 萬套大關。雖然官方很快就在 2022 年 9 月宣布第二季製作確定，但等了兩年都盼不到後續消息，終於在本周《戀上換裝娃娃》確定將於 2025 年開播。