野獸國推出《魷魚遊戲2》限定周邊　揪玩家「來店射一發」

記者蘇晟彥／綜合報導

《魷魚遊戲》2021年上線後引起全球風潮，吸引超過億次人觀看，第二季將在26日開播，對此，野獸國與《魷魚遊戲》合作，將推出官方唯一授權周邊，從經典遊戲「一二三木頭人」的「英熙娃娃」到「代表人物」與「粉紅守衛」應有盡有，同時只要消費到一定金額，就可以進行「危機一發」遊戲，更有機會帶走限定好禮。

在這次聯名中，官方一口氣推出超過40款全新《魷魚遊戲2》周邊商品，從經典遊戲「一二三木頭人」的「英熙娃娃」、掌控遊戲進程的「代表人物」與「粉紅守衛」、至關鍵角色「玩家456」與象徵死亡挑戰的「糖餅」遊戲，都被巧妙設計成兼具實用性與收藏價值的周邊商品。更值得一提的是，還原度極高的「金豬撲滿」也焦點之一，勢必引發粉絲搶購熱潮。



此外，即日起至2025年1月5日，全台9間野獸國直營門市將舉辦「危機一發」幸運遊戲。凡於活動期間單筆消費滿888元，即可參與挑戰；成功通關的玩家，即可免費獲得獎品【魷魚遊戲限量潮Tee】乙件或【5吋魷魚遊戲絨毛玩偶】乙份，數量有限，送完為止。



「先生，要不要 跟我玩個魷戲？危機一發」活動資訊：

時間：2024/12/18~2025/01/10

活動方式：全店單筆消費含任一《魷魚遊戲》商品，滿$888(含以上)即可獲得參與「危機一發」資格，取得魷戲道具命運之刃2支

地點：野獸國武昌店、三創店、新店裕隆城、桃園台茂店、遠東竹北店、台中老虎城、南紡店、高雄夢時代店、與高雄巨蛋店