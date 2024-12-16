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等了6年...《一拳超人》第三季2025播出！最強vs餓狼將上演

記者楊智仁／綜合報導

《一拳超人》（日語：ワンパンマン）是網路漫畫家 ONE 創作的超級英雄題材作品，動畫首季播出後引起廣大迴響，充滿爆發力的動作場面，還有埼玉老師超強實力讓作品收獲不少粉絲。等待許久後，如今終於確認《一拳超人》第三季動畫將於 2025 年開播。

《一拳超人》漫畫自 2009 年開始於網路上發布，截至目前單行本突破 3100 萬本銷量，動畫首季 2015 年播出迅速引發關注，埼玉的超強力量搭配一擊必殺劇情，點燃許多觀眾心中小宇宙。雖然《一拳超人》聲量很高，動畫推出節奏並沒有大家想像中快速，第二季 2019 年放送至今已超過 6 年，如今官方終於確定第三季會在 2025 年開播，由 J.C.STAFF 負責製作，10 周年紀念計畫與主題網站接續上線，「最恐」餓狼碰頭「最強」琦玉，更多詳細情報則有待官方進一步公開。

《一拳超人》故事描述，不知從何時開始，各種具有超自然力量的「怪人」不斷出現並造成災害，為了打擊它們，某富豪創立「英雄協會」招募全世界的能人異士成為職業英雄與怪人對抗。主角「埼玉」是一名以英雄為興趣的人，經過持續三年每天不間斷地做100下伏地挺身、100下仰臥起坐、100下深蹲等訓練，埼玉不斷提升戰鬥力與身體機能，最終打破生物限制變的超級強大，然而他也掉光所有毛髮成為光頭，就這樣主角開始在無人知曉情況下從事英雄工作。

關鍵字：一拳超人

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