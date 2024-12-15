親手送恩人下去⋯逝去認「奪冠沒靠維克特」：公開賽真的太累

記者蘇晟彥／澳門報導

《聯盟戰棋》澳門公開賽由中國賽區選手逝去（Shiquz）奪下冠軍及10萬美金獎金，在賽後接受媒體聯訪，逝去也談到第五把「黎落」原本聽牌，但被自己中斷「親手送恩人下去」，他坦言自己非故意，真的剛好牌進得很差；而談到最後一局，他也認為自己是因為藍寶進得早，可以無限制發育，當時就不認為Title寇格魔陣成型可以抗衡，最後也如他預言自己順利奪冠。

▼逝去奪下本屆冠軍，在訪問時感謝恩人「黎落老師」，但也談起自己不是故意斷他連敗，沒想到自己親手送恩人下去。（圖／記者蘇晟彥攝）



逝去在受訪時表示，自己打了戰棋五年多，其實一路上都跌跌撞撞，今年更一度離開職業生涯，是因為黎落（離老師）的鼓勵，最終決定回到賽場上，才能讓大家看到今天的好成績。談起第五把，原本同是中國賽區的黎落、小七率先聽牌，而黎落更是以非常順利的化學開賭，一路上都精緻連敗，很有可能開到500、甚至600層，但卻被逝去斷掉連敗。逝去解釋，自己因為神器選擇「活火爐」，需要等一回合裝備才能上去，可能剛好那一局黎落想要貪血量，放了裝備上去，自己就不小心輸了，並不是故意要去斷他連敗。

而在最後一句，尾聲逝去拿到「二星維克特」，將差距拉大拿下冠軍，他自己則認為，其實很早就進了藍寶，可以不斷增強，也很順利2星，所以看到Title的陣容時，就覺得拉到後面就可以順利贏下，並非靠著二星維克特奪冠，但他也稱讚Title是一個非常靈活的選手，在這個版本抓住這點讓成績都非常前面。

最後他也指出，其實公開賽的賽制非常累，從512強一路打到今天，在Day 2的時候連打9把，抓不到機會廁所、吃東西，在體力上非常煎熬，還好自己撐過來，此外，他也認為這版清掉海克斯增幅的數據，讓不少人會不知道到底要選哪個，這也是他順利奪冠的關鍵。

▼記得也在公開賽上擔任主播。（圖／記者蘇晟彥攝）

