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專訪／《聯盟戰棋》6費卡設計理念曝光：增加不確定性很有趣

記者蘇晟彥／澳門報導

《聯盟戰棋》從2019年上市走到現在已經五年，在各種賽事、公開賽的加持下，電競體系及玩法也日趨成熟，在本次「澳門公開賽」中，台灣大哥大、、Riot也邀請媒體到現場體驗現場賽事氣氛，對此，《聯盟戰棋》遊戲總監Peter Whalen接受《ETtoday遊戲雲》專訪時也談起被玩家稱為「平行世界最好結局」的「重抽夢魘」廣告，他透露其實花了很久跟《奧術》團隊討論，最後得到這個符合TFT世界觀的原創動畫。 

▼《聯盟戰棋》遊戲總監Peter Whalen透露決賽當天將公布許多關於2025年的驚喜。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《聯盟戰棋》從上市以後，大約維持在4個月左右一個賽季大主題，2024年已經走到第13賽季，也是配合動畫影集《奧術》的一季，Peter Whalen指出，在這次引入了「六費卡」作為賽季版本的變化，沒有選在一開始就釋出這3張英雄的原因，是怕還沒看到《奧術》的玩家被暴雷，同時這三張卡片就像《奧術》進行「榮光進化」，在遊戲中並沒有專屬的羈絆，就是想要讓他們符合「稀有性」。而玩家在後期抽到這些六費卡時，就要面臨「我要拆掉羈絆掛這些單卡上去嗎？」、「我要立刻拉等上去把他們擺上去嗎？」，Peter認為替遊戲增加許多「不確定性」是一個很有趣的決定。

此外，遊戲設計師Mort、Kent在座談時也表示，六費因為其稀有性，最終才會讓他們在遊戲後期逐步提升獲取率，來增加更多的不確定性，其實在調整的過程中其實滿艱難，最後才選擇越後期機率越高的方式進行。他們也補充，像是維克特設計成全體「集飛、破防」的概念，就是想符合在劇情中的設計，但為了不要讓平衡失調，最終以「打8下」、「攻速固定」這樣的方式，讓維克特不會因為增添裝備而過於強勢。

▼成品負責人Knet、設計總監Mort、也在活動舉辦過程中與玩家面對面。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

接下來在2025年的規劃，Peter 語帶保留說，明日（15日）早上我們就會公佈相關規劃，因此在訪問的時候沒辦法透露太多東西給媒體，但他保證「一定非常驚喜」，從賽事、遊戲內容等，其實像先前就公開明年將前進巴黎，團隊已經規劃非常多的東西要跟玩家分享。

此外，在《奧術》版本中，增加了真實版本的聯盟棋使，在玩家間其實有不少討論，持負面態度的人認為會干擾到棋盤的觀看，跟原本Ｑ萌的風格也不相搭，Peter解釋，團隊想要帶給大家更多風格、更多的比較「力量感」的棋使，最終配合《奧術》推出狼人、吉茵克絲這樣的棋使，其實團隊還有超過30多種草案，最終是先以呼聲最高的進入到TFT的世界觀。

最後，關於在「六費卡」版本中釋出的廣告「重抽夢魘」，玩家都認為這是《奧術》版本平行世界中最美的結局，所有家人都「團員」，Peter透露開發的幕後，他表示團隊與《奧術》團隊討論了很久，他們觀察到聯盟戰棋中「徽章」是一個很重要的元素，像是大家在版本初期也會拍攝非常多影片，例如把希爾科、賽維卡加入「家人」的行列，讓他們認為能呈現不同現象、屬於TFT的故事，譜出另外一種羈絆，也是一種非常不錯的想法，能更棒的將LOL的IP發揚光大。

關鍵字：聯盟戰棋2025年規劃澳門公開賽六費卡平行世界

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