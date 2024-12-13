戰遊網終於出新遊戲！機甲射擊遊戲《鋼鐵獵手》　耗時三年心血之作

記者蘇晟彥／綜合報導

《戰車世界》、《戰艦世界》系列開發與發行商戰遊網（(Wargaming.net）13日在TGA上公佈旗下最新原創IP 《鋼鐵獵手》，也是睽違已久新作的消息。《鋼鐵獵手》為結合大逃殺和撤離元素的免費英雄射擊遊戲，玩家將於遊戲中操作名為「獵手」的巨大機甲參與戰鬥，並與未來機器一較高下。此外，官方也開放登記測試名額，日後將進行抽選，中獎者將可獲得10日測試資格。





《鋼鐵獵手》以未來世界為背景，敘述了人類在經歷災難事件後為了生存而戰的故事。為了爭奪四散的稀有資源「星隕」，獵手就此誕生了，而在爭奪統治權的衝突中，組織和陣營將獵手變成了戰鬥機器，並在綠意盎然卻廢棄的地球上展開激戰。

戰遊網執行長Victor Kislyi表示：「對於 Wargaming 來說，這是一個重要時刻。一直以來，我們以致力於全球數百萬玩家打造身臨其境的線上遊戲而聞名，而《鋼鐵獵手》讓我們突破了以往的界線並帶來全新的東西，目的是替玩家打造出最令人興奮和引人注目的機甲體驗。

《鋼鐵獵手》產品總監Mike McDonald表示：「《鋼鐵獵手》這款新作是基爾福、布拉格和世界各地工作室所有員工團隊合作和奉獻打造而成的。過去三年裡，我們不停歇的研發，為了就是能打造一款結合不同機制和元素的獨特遊戲。今天我們終於準備好向玩家展示我們這幾年在籌備的作品。