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戰遊網終於出新遊戲！機甲射擊遊戲《鋼鐵獵手》　耗時三年心血之作

記者蘇晟彥／綜合報導

《戰車世界》、《戰艦世界》系列開發與發行商戰遊網（(Wargaming.net）13日在TGA上公佈旗下最新原創IP 《鋼鐵獵手》，也是睽違已久新作的消息。《鋼鐵獵手》為結合大逃殺和撤離元素的免費英雄射擊遊戲，玩家將於遊戲中操作名為「獵手」的巨大機甲參與戰鬥，並與未來機器一較高下。此外，官方也開放登記測試名額，日後將進行抽選，中獎者將可獲得10日測試資格。


《鋼鐵獵手》以未來世界為背景，敘述了人類在經歷災難事件後為了生存而戰的故事。為了爭奪四散的稀有資源「星隕」，獵手就此誕生了，而在爭奪統治權的衝突中，組織和陣營將獵手變成了戰鬥機器，並在綠意盎然卻廢棄的地球上展開激戰。

戰遊網執行長Victor Kislyi表示：「對於 Wargaming 來說，這是一個重要時刻。一直以來，我們以致力於全球數百萬玩家打造身臨其境的線上遊戲而聞名，而《鋼鐵獵手》讓我們突破了以往的界線並帶來全新的東西，目的是替玩家打造出最令人興奮和引人注目的機甲體驗。

《鋼鐵獵手》產品總監Mike McDonald表示：「《鋼鐵獵手》這款新作是基爾福、布拉格和世界各地工作室所有員工團隊合作和奉獻打造而成的。過去三年裡，我們不停歇的研發，為了就是能打造一款結合不同機制和元素的獨特遊戲。今天我們終於準備好向玩家展示我們這幾年在籌備的作品。

▲▼ 鋼鐵獵手 。（圖／戰遊網提供）

《鋼鐵獵手》特色
 • 結合大逃殺和撤離的全新玩法 – 《鋼鐵獵手》結合了英雄射擊、大逃殺和撤離的遊戲機制，打造出一種全新玩法。玩家將於PvPvE 競技場中與一名獵手進行戰鬥，試圖完成各種目標來升級並獲取裝備，然後在撤離點進行最終對決。
• 上手各種獨特獵手－《鋼鐵獵手》的樂趣在於熟悉和上手不同類型的獵手，以及如何將獵手的技能套件和進度系統發揮至最大效率。
• 戰術大於反應能力－不同於傳統的射擊遊戲，《鋼鐵獵手》不僅考驗玩家的反應能力，更取決於玩家針對獵手的優勢、劣勢、能力、冷卻時間和協同作用的熟悉度。
• 兩人合作遊戲 －若想要取得勝利，團隊合作在《鋼鐵獵手》扮演關鍵角色。無論是與朋友或與另一名獵手作戰，雙人搭檔所設計出的戰術將使狩獵場變得截然不同。
• 高擬真度場景－《鋼鐵獵手》使用遊戲引擎「Unreal Engine 5」所打造，讓玩家能沉溺於媲美與現實世界的場景，而地圖上的可破壞環境更強化了這一點，允許執行多種戰術遊戲玩法。
• 高度客製化－玩家可以使用獨特的改造選項來為獵手進行客製化，打造獨一無二的裝備組合，也可透過收藏品和化妝品來為獵手增添個人風格。

▲▼ 鋼鐵獵手 。（圖／戰遊網提供）

▲▼ 鋼鐵獵手 。（圖／戰遊網提供）

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