開包沙漏請留著！《寶可夢TCGP》首波擴充包超人氣夢幻EX登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《Pokémon Trading Card Game Pocket》（Pokémon TCGP）12日晚間公布，將在17日新增全新擴充包「幻遊島」，卡包終將以夢幻EX作為主打，還有包含多種寶可夢例如水伊布、咚咚鼠都將一起登場。為了歡慶新擴出包，也將贈送36個開包沙漏，將從17日開始每天贈送12個。





株式會社寶可夢（東京都港區，代表取締役社長：石原恒和）12日晚間公布，在本遊戲上線後，首次在卡牌包陣容中追加主題擴充包。新擴充包「幻遊島」中，幻之寶可夢──夢幻與多種寶可夢將會登場。您將能藉由描繪了島嶼景色的卡牌和收藏冊等，享受追尋幻之寶可夢的冒險。

【夢幻ex[♦♦♦♦]】

這張卡牌是插畫在本作首次公開的夢幻ex。卡牌中描繪了牠輕盈地在空中飛來飛去的樣子。

如果讓夢幻ex[♦♦♦♦]這張卡牌傾斜，就能欣賞到牠似乎就要從卡牌中飛出來的樣子。



【咚咚鼠[★]】

卡牌中描繪了溜進住家的咚咚鼠們，十分可愛。

有的在用尾巴吸取住家的電力，有的在觀望餐桌上的樣子，每一隻看起來都過得很隨興自在呢。



【水伊布[★]】

這張卡牌描繪了棲息在水邊的水伊布。

當中還有躍出澄澈水面的螢光魚，看起來也像是水伊布正和牠們在一起玩水呢。



【青綠[♦♦]】

關都地區實力屈指可數的寶可夢訓練家──青綠在本作中登場。

那表露自信、嚴陣以待的姿態，無疑展現出了勁敵的風範。

隨著主題擴充包的追加，新的收藏冊和收藏板也跟著登場。此主題擴充包「幻遊島」以島嶼為舞台，而描繪了島嶼景色的收藏冊也會登場；此外，在「幻遊島」開始發佈之際，同步舉辦佳節前夕活動。官方將在以下時間贈送開包沙漏，每次的分量都足以馬上開封1包擴充包。歡迎把握這個機會，多享受一次開封卡牌包的樂趣。

 12/17 14:00～：開包沙漏12個（發放期限：12/18 13:59）

 12/18 14:00～：開包沙漏12個（發放期限：12/19 13:59）

 12/19 14:00～：開包沙漏12個（發放期限：12/20 13:59）

※以上皆為台灣香港時間。

此外，我們預定自12月24日起舉辦佳節倒數計時活動。每天都有準備小小的禮物。期待您在佳節期間也能享受《Pokémon Trading Card Game Pocket》。