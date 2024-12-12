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《聯盟戰棋》公開賽重磅「明年去歐洲」　花輪想雪恥：要挺進Day2

記者蘇晟彥／澳門報導

《聯盟戰棋》澳門公開賽將在13日正式開戰，匯集512位好手，最終將留下一位冠軍並奪下10萬美金獎金（約台幣300萬），而在開打前晚官方舉辦交流會，台港澳區由花輪、拿鐵、爆哥及綠茶出席，這次四位都懷抱不同心情來參賽，綠茶更放下豪語「這次想要拿冠軍，不要在第一天出局」，此外，官方更重磅宣布，明年公開賽將在巴黎舉辦，引起現場一陣歡呼。

▼花輪、拿鐵、爆哥及綠茶分享目前試玩兩天六費卡的心得。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 聯盟戰棋,澳門公開賽,爆哥,拿鐵,綠茶,花輪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 聯盟戰棋,澳門公開賽,爆哥,拿鐵,綠茶,花輪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《聯盟戰棋》繼去年在拉斯維加斯公開賽後，今年移師澳門，與去年一樣將由512名選手分成3天，最終在15日（第三天）廝殺出最後8名選手爭取冠軍頭銜。冠軍賽採取將死賽制，在奪下積分20分後順利吃雞（拿到第一名）將終止遊戲，並依照積分排名，選出本次澳門公開賽冠軍。

這次澳門公開賽選在6費卡推出後第二天舉辦，不僅考驗選手對於14.24版本的熟悉度，更考驗在短短幾天內對於版本改動、6費卡的掌握度。而在賽前晚上，官方舉辦交流會，邀請媒體、KOL參與，台港澳區則由花輪、綠茶、拿鐵及爆哥參加，在會中《聯盟戰棋》全球總監Michael Sheman除了公開將在這次展示《Project K》內容外，明年的公開賽將在巴黎舉辦，引起現場一片歡呼。

在交流會中，四位參加的KOL也接受媒體簡單訪問，花輪開口就說「希望這次不要在第一天被淘汰，能挺進Day 2就好，6費卡在這個版本真的是『親爹』，看到就拿、單掛上去都很強，而這個版本推薦大家可以練夜曲（極速先鋒），可以很輕鬆上分」；拿鐵則說，今年也一樣希望突破，所以想要打到Day 3（進到八強），自己推薦小菲艾、家人陣，玩法比較輕鬆、簡單，至於六費卡，拿鐵則認為平衡做的有點不好，以沃維克、維克特來比，兩者的強度相差太多。

今年是首次來參加的綠茶則將目標放在冠軍，放下豪語直說，「我的目標就是冠軍，推薦上分其實進什麼就玩什麼，但自己比較習慣反叛體系」，最後是在《聯盟戰棋》廣告大放異彩的爆哥，這次也來到澳門公開賽見習，他的目標就是不要老八速出局就好，希望有幾把可以玩到比較高的名次。

▼《聯盟戰棋》全球總監Michael Sheman公布明年公開賽將在巴黎舉辦。

▲▼ 聯盟戰棋,澳門公開賽,爆哥,拿鐵,綠茶,花輪 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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