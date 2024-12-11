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矚目新番《藥師少女的獨語》 幾田莉拉獻聲！首度個人名義唱動畫OP

記者楊智仁／綜合報導

《藥師少女的獨語》第二季可說是 1 月最受人期待的新番之一，先前官方也釋出了正式宣傳影片、片頭曲情報、追加聲優名單，主題曲確定由 YOASOBI 的幾田莉拉（幾田りらが）負責創作，這也是她首次以個人名義演唱動畫主題曲。

系列小說+漫畫全球銷量突破 3800 萬冊《藥師少女的獨語》動畫第二季預計 2025 年 1 月 10 日連兩季度放送，故事將聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化，貓貓重新回到驗毒工作岡位，同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案，消失的嫌疑犯「翠苓」...，首季所留下層出不窮的謎團，奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。日前官方也公開新角色「子翠」確定由瀬戸麻沙美配音，一個喜歡昆蟲、健談開朗的婢女即將在第二季登場。

不僅如此，《藥師少女的獨語》第二季主題曲〈百花繚乱〉（百花撩亂）幾田莉拉演唱，過去 YOASOBI 時期就曾獻唱多次動畫主題曲，這次是幾田莉拉首次以個人名義親自作詞、作曲、演唱，她表示投入過程當中相當緊張，希望透過歌曲讓大家感受到自己對動畫的愛還有對角色的喜愛，同時為動畫帶來新的氛圍。

關鍵字：藥師少女的獨語YOASOBI幾田莉拉

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