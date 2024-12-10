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《絕地求生》PGC 2024開打　２４隊勁旅搶冠軍、4860萬獎金池

記者蘇晟彥／綜合報導

《絕地求生》（PUBG） 從 9日晚間展開為期兩週的年度世界大賽 – PUBG Global Championship 2024 （PGC 2024)，PGC 2024 集結了本年度在 PGS 全球系列賽以及各地區賽事表現名列前茅的隊伍，共 24 支頂尖隊伍將齊聚馬來西亞吉隆坡，爭奪 PGC 2024 世界冠軍的稱號與 150 萬美元（約台幣4860萬）的高額獎金池。

▲▼ PGC。

PGC 2024共有 24 支參賽隊伍，隊伍透過 PGS 賽事取得的 PGS 積分或是各地區資格賽取得的 PGC 積分晉級，並包含 1 支主辦城市的外卡隊伍。本次首次導入了 「 巡迴賽系統」，隊伍首先須透過三輪的巡迴賽累積積分，最終累積積分最高

的 16 支隊伍才能進入最後的總決賽。總決賽則將延續傳統積分制，隊伍將在三天共 18 場的賽事持續累計積分，最終積分最高的隊伍即為本次 PGC 2024 的總冠軍；PGC 2024 在總決賽期間，除了開放現場觀賽外，還將在比賽場地「麗陽名捷城商場會展中心」設有粉絲區，提供各種活動、限量商品和紀念品。12 月 21 日及 22 日，粉絲們還有機會參加選手見面會。線上觀賽的粉絲們，官方轉播頻道也準備了各式活動供線上粉絲們參與，包含 StreamElements 直播抽獎活動、Twire 線上預測活動、遊戲內 Pick’em 挑戰等。

▼PGC賽程表。 （圖／PUBG提供）

▲▼ PGC。

▲▼ PGC。

關鍵字：絕地求生PGC

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