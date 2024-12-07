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《寶可夢GO》16歲世界冠軍曝奪冠關鍵：香港基礎教育成就了我

記者楊智仁／香港報導

三個月多前「Pokémon World Championships」，香港 16 歲選手「鄭業楷（蝦皮）」在 Pokémon GO 賽事中奪下世界冠軍，他不僅是首位香港人贏得這項比賽，亦是首位亞洲選手獲得此殊榮。隨著「Pokémon GO City Safari」於香港舉辦，《ETtoday 遊戲雲》也訪問到這位世界冠軍，來談談訓練以及和《Pokémon GO》的緣分。

▼《Pokémon GO》世界冠軍鄭業楷。（圖／翻攝自@Pokemon_cojp 推特）▲▼寶可夢GO世界冠軍。（圖／翻攝自@Pokemon_cojp）

早在 8 歲就開始玩《Pokémon GO》，這些年來鄭業楷坦言，其實一開始家人有些反對自己投入《Pokémon GO》賽場，經過溝通後，鄭業楷承諾會兼顧課業，在學習和遊戲中取得平衡，由此開始邁向世界冠軍的旅程，「目前會設定一周時間表，周一至周四重心會放在課業上，周五到周日處理完課業後就會全心投入遊戲和訓練。」

鄭業楷分享自己的訓練方式，空閒時候會參加很多大大小小的比賽，希望透過以賽代訓方式減少自己的失誤，每次練習之後也會透過影片去反省，鄭業楷強調，「我還是會堅持每天都要練習，因為如果一天鬆懈，就等於給了其他人擊敗我的機會，這點也成為我訓練的動力。」

▲▼寶可夢GO世界冠軍。（圖／翻攝自@Pokemon_cojp）

鄭業楷接著分享亞洲與歐美選手的差異，「歐美選手每周都有區域賽可以賺取積分，亞洲這裡每年只有一次資格賽，相較起來歐美選手會更有經驗，所幸去年世界賽時，有位國外玩家 Anicor 和亞洲不同地區的同好舉辦了『亞太聯盟』固定賽事，這也讓我去年落敗之後，有更多機會練習自己不是很擅長的六選三世界賽規則，並且獲得更多經驗。」

今年成功奪下世界冠軍，鄭業楷心裡也有相當多感觸，他認為自己能夠脫穎而出的關鍵在於香港的基礎教育，「香港是採取兩文三語教育 ( 中文、英文；粵語、英語、普通話 )，這讓我有更多學習全球技巧的機會，像網路上中、英文影片我都能吸收，而且平常和台灣、歐美選手練習溝通也沒有問題，我們會一起指出彼此不足的地方。」鄭業楷很熱心地分享台灣 Ytuber 所做對戰影片，「RogerChen R 殺」、「鄭艾里」、「B 星人頻道」 都是他平常有在看的。

看影片真的是很重要的一環，不論對新手、老手都通用，「我會建議想接觸 PVP 訓練家，先從網路上先去找知名玩家的隊伍做參考，學習之後再拿同樣隊伍在對戰聯盟練習，這樣效率會比較高。」最後鄭業楷表示，自己很期待這次 Pokémon GO City Safari 香港，「以前因為學生的關係，國外活動都不太能出去玩，這次辦在本地就可以跟朋友一起出遊。」

▲▼寶可夢GO世界冠軍。（圖／翻攝自@Pokemon_cojp）

關鍵字：Pokémon GO寶可夢

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