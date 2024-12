《時代雜誌》年度10大遊戲出爐　《黑神話：悟空》只拿第七

記者蘇晟彥/綜合報導

《時代雜誌》6日公布2024年10大遊戲排行榜,冠軍由《闇龍紀元:紗障守護者》(Dragon Age: The Veilguard)拿下,而因為「台灣是否能製作3A」而引發話題的《黑神話:悟空》則位居第七,但榜單的遊戲有部分卻不被玩家認同,像是《亡命之徒》列在第八有點奇怪,在玩家間評價較為普通。

《時代雜誌》在榜單中表示,2024年是相對來說大作數量較少的一點,且時間分散很平均,一直到9、10月後才出現密集的遊戲潮,今年的最佳遊戲名單主要是以「提供令人滿意的遊戲體驗」作為設計;此外,他們也強調,其實今年遊戲業歷經史無前例的裁員潮,其中又以索尼互動娛樂、EA大廠最為,這些廠商為了「迎合投資者需求」,讓作品表現失望。

其中,中國現象級的3A大作《黑神話:悟空》受到熱烈吹捧,時代表示,長期以來,中國遊戲業主要集中於開發手機遊戲,而非主機遊戲。《黑神話:悟空》靈感來自吳承恩的經典小說《西遊記》,贏得了廣泛好評。玩家在遊戲中扮演「命定之人」,這款遊戲毫無疑問擁有今年最精美的藝術設計,對神話生物的詮釋大膽且偶爾令人毛骨悚然。然而,戰鬥系統的挑戰性極高,懲罰性強烈,以至於在某些時候,遊戲樂趣減少,且戰鬥操作始終未達到直覺式的流暢感。即使玩家在遊戲中收集到各種增強能力的物品,面臨的障礙仍然常常感覺比「命定之人」更為強大。

此外,Nomada Studio 與發行商 Devolver Digital所推出的獨立遊戲《NEVA》則為大黑馬,遊戲完全沒有對話,唯一的語句是 Alba 說出的「Neva」。對話的缺失突出了由 Berlinist 創作的感人音樂。簡單的戰鬥與解謎玩法,透過靈感來自宮崎駿1997年作品《魔法公主》的動畫視覺,散發出新的宏大感。

《時代》雜誌2024年10大最佳遊戲排行榜:

1.闇龍紀元:紗障守護者(Dragon Age: The Veilguard)

2.宇宙機器人(Astro Bot)

3.Final Fantasy VII 重生(Final Fantasy VII Rebirth)

4.沉默之丘2(Silent Hill 2)

5.Neva

6.心靈殺手2 DLC夜泉鎮、湖邊小屋(Alan Wake 2: Night Springs and The Lake House)

7.黑神話:悟空(Black Myth: Wukong)

8.星際大戰:亡命之徒(Star Wars Outlaws)

9.樂高地平線大冒險(Lego Horizon Adventures)

10.絕地戰兵2(Helldivers 2)