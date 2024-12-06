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《時代雜誌》年度10大遊戲出爐　《黑神話：悟空》只拿第七

記者蘇晟彥／綜合報導

《時代雜誌》6日公布2024年10大遊戲排行榜，冠軍由《闇龍紀元：紗障守護者》（Dragon Age: The Veilguard）拿下，而因為「台灣是否能製作3A」而引發話題的《黑神話：悟空》則位居第七，但榜單的遊戲有部分卻不被玩家認同，像是《亡命之徒》列在第八有點奇怪，在玩家間評價較為普通。

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《時代雜誌》在榜單中表示，2024年是相對來說大作數量較少的一點，且時間分散很平均，一直到9、10月後才出現密集的遊戲潮，今年的最佳遊戲名單主要是以「提供令人滿意的遊戲體驗」作為設計；此外，他們也強調，其實今年遊戲業歷經史無前例的裁員潮，其中又以索尼互動娛樂、EA大廠最為，這些廠商為了「迎合投資者需求」，讓作品表現失望。

其中，中國現象級的3A大作《黑神話：悟空》受到熱烈吹捧，時代表示，長期以來，中國遊戲業主要集中於開發手機遊戲，而非主機遊戲。《黑神話：悟空》靈感來自吳承恩的經典小說《西遊記》，贏得了廣泛好評。玩家在遊戲中扮演「命定之人」，這款遊戲毫無疑問擁有今年最精美的藝術設計，對神話生物的詮釋大膽且偶爾令人毛骨悚然。然而，戰鬥系統的挑戰性極高，懲罰性強烈，以至於在某些時候，遊戲樂趣減少，且戰鬥操作始終未達到直覺式的流暢感。即使玩家在遊戲中收集到各種增強能力的物品，面臨的障礙仍然常常感覺比「命定之人」更為強大。

此外，Nomada Studio 與發行商 Devolver Digital所推出的獨立遊戲《NEVA》則為大黑馬，遊戲完全沒有對話，唯一的語句是 Alba 說出的「Neva」。對話的缺失突出了由 Berlinist 創作的感人音樂。簡單的戰鬥與解謎玩法，透過靈感來自宮崎駿1997年作品《魔法公主》的動畫視覺，散發出新的宏大感。

《時代》雜誌2024年10大最佳遊戲排行榜：
1.闇龍紀元：紗障守護者（Dragon Age: The Veilguard）
2.宇宙機器人（Astro Bot）
3.Final Fantasy VII 重生（Final Fantasy VII Rebirth）
4.沉默之丘2（Silent Hill 2）
5.Neva
6.心靈殺手2 DLC夜泉鎮、湖邊小屋（Alan Wake 2: Night Springs and The Lake House）
7.黑神話：悟空（Black Myth: Wukong）
8.星際大戰：亡命之徒（Star Wars Outlaws）
9.樂高地平線大冒險（Lego Horizon Adventures）
10.絕地戰兵2（Helldivers 2）

關鍵字：時代雜誌.黑神話

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