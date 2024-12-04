韓國迅速宣布解嚴...KeSPA盃應正常舉行、中華隊將碰強敵DK

記者楊智仁／綜合報導

南韓總統尹錫悅 12 月 3 日晚間突然宣布緊急戒嚴，當地媒體甚至指出現役軍人收到「延後退伍令」，事態緊急也讓不少觀眾擔心，正在韓國舉行的《英雄聯盟》KeSPA 盃會不會受到影響，尚未宣布解嚴前記者即詢問 KeSPA 盃台灣製播方，「接收到的消息比賽應該會正常舉行，若有變化則會另行通知。」不過稍早，南韓國會投票通過「要求解除戒嚴的決議」，以 190 票贊成解除戒嚴，算是讓大家鬆了一口氣，而 KeSPA 盃則預計於明天台灣時間下午三點登場，而中華隊則要在 17:30 時碰上強力勁旅 DK。

▼南韓總統宣布戒嚴，經過兩個多小時解除。（圖／路透）

南韓總統尹錫悅 3 日晚間宣布緊急戒嚴，並指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，尹錫悅表示實行戒嚴是為了保護南韓民主制度免受「親朝鮮反國家勢力」團體侵害，然而大約只過兩個多小時，議場出席的 190 名議員中，以 190 票贊成解除戒嚴，國會議長辦公室在通知中宣布，「由於解除戒嚴的請求獲得通過，戒嚴宣告無效」。