日Mister Donut《寶可夢》福袋遭抱怨縮水　網列比較圖嘆：不福了

記者楊智仁／綜合報導

日本 Mister Donut 每年與《寶可夢》 推出的合作活動是粉絲們相當期待的環節，《2025 飛出來吧！ミスド福袋（Mister Donut 福袋）》將於 12月開放預訂，先前也釋出活動詳細內容，只不過這次福袋卻被網友們抱怨縮水，甚至一度登上日本推特熱搜。

Mister Donut 與《寶可夢》迎來第七年的合作，本次福袋有兩種選擇，結合寶可夢限定商品與甜甜圈兌換卡，福袋 6,000 日圓內容物為「甜甜圈兌換卡 35 個；原創設計商品 4 款：環保袋、三入文件夾組、2025 年行事曆、浴巾」，福袋 3,500 日圓內容物為「甜甜圈兌換卡 20 個，原創設計商品 2 款：托特包、收納袋。」

只不過有網友就放上去年活動圖點出這次福袋大縮水，過去三款福袋「2,400 日圓：20 個甜甜圈 + 4種商品、3,600 日圓：30個甜甜圈 + 6 種商品、5,900 日圓：50件 + 7 種商品」。該討論也在日本推特掀起熱議，許多網友抱怨這次改動不划算而且有剝奪感，但也有網友表示畢竟物價現在一直漲，其實跟單件商品的價格比起來，福袋還是蠻便宜的。