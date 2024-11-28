10年回憶《梅露可物語 癒術士與鈴之旋律》將停止營運　推新作手遊

記者楊智仁／綜合報導

《梅露可物語 -癒術士與鈴之旋律-》是由日本樂元素（Happy Elements）於 2014 年所推出的手機遊戲，結合橫向塔防與角色扮演元素，由玩家扮演「癒術士」召喚傭兵擊破（治癒）一波波魔寵的作品。然而日前官方宣布遊戲將在明年 2 月 27 日終止服務的消息。

《梅露可物語 -癒術士與鈴之旋律-》於 2014 年推出，經歷 2018 年重大更新後，副標題改為《癒術士與鐘之音色》（癒術士と鐘の音色）並開始釋出第二部主線劇情，遊戲背景設定在一個有「癒術士」能夠治癒怪物的奇幻世界，玩家將跟隨一名癒術士見習生少年的冒險旅程，展開治癒與探索的故事。

▼《梅露可物語 癒術士與鈴之旋律》。（圖／翻攝自官網）

然而這款營運超過 10 年的手遊也迎來結束的一天，日前官方發佈公告，宣布遊戲將於 2025 年 2 月 27 日正式停止運營。遊戲第二部最終章將於 2025 年 1 月 31 日發佈，為《梅露可物語》的主線故事畫下圓滿句號，同時官方推出輕鬆向新作手機遊戲《菲利亞與魔寵！- 梅露可物語外傳 -》推出，將聚焦於本傳中透過文本與劇情描述過的怪物生態，為玩家帶來新的探索體驗。。