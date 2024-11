Steam 11月新品推薦／「詭異氣氛」遊戲正夯　列車謀殺案等你破解

記者蘇晟彥/綜合報導

Steam遊戲百百款,外媒近期就整理 5款Steam在11月份上市,算是有趣的遊戲,提供給玩家在閒暇之餘來參考。

Follow the Meaning

上市日期: 11月22日

開發商: Hiking Mind Studio

這款瘋狂的點擊冒險遊戲講述了偵探保羅·特里比(Paul Trillby)的故事。他來到一個奇怪的小鎮,調查一間神秘的醫院。這不是普通的醫院,因為病人離開後都喪失了記憶。接下來的故事充滿了典型的解謎、探索和點擊操作,整個遊戲洋溢著卡夫卡式的詭異氣氛。靈感來自Rusty Lake系列和Samorost,遊戲時長約為1.5小時。

《Threshold》

上市日期: 11月20日

開發商: Julien Eveillé

《Threshold》表面看起來像是PS1風格的恐怖遊戲,但它的節奏更需要耐心、也更詭異。玩家在偏遠的高山中,負責確保一列「永無止盡」的火車按時運行。但由於海拔極高、氧氣稀薄,在破敗的山間車站工作可能十分危險,必須確保工人們能才能獲得想要的生存資源。遊戲充滿了「關於選擇」,也將隨著探索到火車內部的秘密加深對遊戲的沉浸感。

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms



上市日期:11月22日

開發商: Gamera Interactive

在經過漫長等待後,動作RPG《Alaloth: Champions of the Four Kingdoms》終於完整上架。但遊戲並非像《暗黑破壞神》或《流亡黯道》風格的ARPG,而是受到《黑暗之魂》影響,更具策略性的玩法。遊戲位於一個龐大的開放世界,擁有數百個任務、超過500個NPC和12位夥伴。遊戲支援最多三名玩家的本地合作模式,將有強大的角色扮演遊戲魄力。

《ICBM: Escalation》

上市日期: 11月22日

開發商: SoftWarWare

專注於現代戰爭的RTS遊戲。遊戲的終極目標是稱霸全世界,必須準備強大的武器,透過研究技術以製造更強大的武器,同時「偶爾」透過這些武器來消滅對手。遊戲涵蓋了從冷戰初期到近未來的多個技術時代,並提供包括戰役在內的四種遊戲模式,但整體來說對新手來說可能有些操作上困難。

《Loco Motive》

發佈日期: 11月21日

開發商: Robust Games

《Loco Motive》是一款復古風格的推理遊戲,背景設置在豪華的1930年代蒸汽列車上,當致命刺殺案在車上發生後,玩家將操控三個可玩角色來調查兇手的身份,這需要與列車上的各類有錢怪咖對話。儘管是謀殺題材,但這款遊戲整體風格輕鬆幽默,配以精緻的像素藝術風格,謎題也不會讓人崩潰,算是輕鬆好上手的遊戲。