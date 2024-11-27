ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam 11月新品推薦／「詭異氣氛」遊戲正夯　列車謀殺案等你破解

記者蘇晟彥／綜合報導

Steam遊戲百百款，外媒近期就整理 5款Steam在11月份上市，算是有趣的遊戲，提供給玩家在閒暇之餘來參考。

▲▼

 Follow the Meaning
上市日期： 11月22日
開發商： Hiking Mind Studio
這款瘋狂的點擊冒險遊戲講述了偵探保羅·特里比（Paul Trillby）的故事。他來到一個奇怪的小鎮，調查一間神秘的醫院。這不是普通的醫院，因為病人離開後都喪失了記憶。接下來的故事充滿了典型的解謎、探索和點擊操作，整個遊戲洋溢著卡夫卡式的詭異氣氛。靈感來自Rusty Lake系列和Samorost，遊戲時長約為1.5小時。

《Threshold》
上市日期： 11月20日
開發商： Julien Eveillé
《Threshold》表面看起來像是PS1風格的恐怖遊戲，但它的節奏更需要耐心、也更詭異。玩家在偏遠的高山中，負責確保一列「永無止盡」的火車按時運行。但由於海拔極高、氧氣稀薄，在破敗的山間車站工作可能十分危險，必須確保工人們能才能獲得想要的生存資源。遊戲充滿了「關於選擇」，也將隨著探索到火車內部的秘密加深對遊戲的沉浸感。

Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

上市日期：11月22日
開發商： Gamera Interactive
在經過漫長等待後，動作RPG《Alaloth: Champions of the Four Kingdoms》終於完整上架。但遊戲並非像《暗黑破壞神》或《流亡黯道》風格的ARPG，而是受到《黑暗之魂》影響，更具策略性的玩法。遊戲位於一個龐大的開放世界，擁有數百個任務、超過500個NPC和12位夥伴。遊戲支援最多三名玩家的本地合作模式，將有強大的角色扮演遊戲魄力。

《ICBM: Escalation》

上市日期： 11月22日
開發商： SoftWarWare
專注於現代戰爭的RTS遊戲。遊戲的終極目標是稱霸全世界，必須準備強大的武器，透過研究技術以製造更強大的武器，同時「偶爾」透過這些武器來消滅對手。遊戲涵蓋了從冷戰初期到近未來的多個技術時代，並提供包括戰役在內的四種遊戲模式，但整體來說對新手來說可能有些操作上困難。

《Loco Motive》

發佈日期： 11月21日
開發商： Robust Games
《Loco Motive》是一款復古風格的推理遊戲，背景設置在豪華的1930年代蒸汽列車上，當致命刺殺案在車上發生後，玩家將操控三個可玩角色來調查兇手的身份，這需要與列車上的各類有錢怪咖對話。儘管是謀殺題材，但這款遊戲整體風格輕鬆幽默，配以精緻的像素藝術風格，謎題也不會讓人崩潰，算是輕鬆好上手的遊戲。

關鍵字：steam

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

Steam 11月新品推薦／「詭異氣氛」遊戲正夯　列車謀殺案等你破解

電玩展獨立遊戲大獎「52國340團隊」創新高　台灣入圍數第一

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾　魔法使vs阿烏拉帽T還原經典

不受任天堂訴訟影響！《幻獸帕魯》將與《泰拉瑞亞》展開連動

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快！粉絲搶讀官網被塞爆

連三年收入破1億日圓　頂尖Coserえなこ談成功秘訣：完全沒有捷徑

《活俠傳》葉雲裳故事線來啦！更新情報公開　玩家齊喊：戰你娘親

「寶可夢旅行」周邊將開賣！謎擬Q行李箱、皮皮頸枕陪你一起出遊

外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機　盼挑戰任天堂Switch

投票抽Switch！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選超炸開戰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》玩家哭還我咆嘯深淵

頂尖Coserえなこ談成功秘訣

《活俠傳》葉雲裳故事線來啦！

PlayStation Store特賣活動遊戲最低兩折

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快

木木梟造型小夜燈可愛發售

《幻獸帕魯》與《泰拉瑞亞》連動

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

《寶可夢TCG》遊戲收入破1.2億美元

最新新聞

Steam 11月新品推薦

電玩展獨立遊戲大獎台灣入圍數第一

《葬送的芙莉蓮》X GU聯名服飾

《幻獸帕魯》與《泰拉瑞亞》連動

《我內心的糟糕念頭》最新話車速過快

頂尖Coserえなこ談成功秘訣

《活俠傳》葉雲裳故事線來啦！

「寶可夢旅行」周邊將開賣

外媒傳索尼正在開發全新可攜式主機

投票抽Switch！百項好禮等你抽

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366